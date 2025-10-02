CBSE के बाद जल्द जारी हो सकती है ICSE 10वीं-12वीं की डेटशीट, जानें कैसे कर सकेंगे चेक

ICSE 10th and 12th Date Sheet 2026: सीबीएसई (CBSE) की कक्षा 10वीं और 12वीं की टेंटेटिव डेटशीट जारी होने के बाद अब छात्रों को ICSE बोर्ड के टाइम टेबल का इंतजार है. कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही टेकाउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) आईसीएसई (ICSE) क्लास 10th और ISC क्लास 12th 2026 के एग्जाम की डेटशीट जारी कर सकता है. शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जारी की जाएगी.

कब हुई थी पिछले साल परीक्षा?

जानकारी के अनुसार, cisce.org पर ये डेटशीट PDF फॉर्मेट में अपलोड की जाएगी, जिसे छात्र आसानी से डाउनलोड कर सकेंगे. पिछले कुछ सालों के रुझानों को देखें तो डेटशीट अक्टूबर-नवंबर के पहले हफ्ते में जारी हो जाती थी. ऐसे मेंICSE और ISC 2026 की डेट शीट अक्टूबर 2025 की शुरुआत में जारी हो सकती है. वहीं, 2025 की परीक्षाओं की बात करें तो कक्षा 10 के लिए 18 फरवरी से 27 मार्च और कक्षा 12 के लिए 13 फरवरी से 5 अप्रैल तक परीक्षाएं आयोजित की गई थीं.

ICSE/ISC 2026 की डेटशीट कैसे चेक कर सकेंगे?

डेटशीट जारी होने पर छात्रों को सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cisce.org पर जाना होगा.

होमपेज पर आपको परीक्षा टैब पर क्लिक करना.

नया पेज खुलने पर आपको ICSE 2026 या ISC 2026 परीक्षा तारीखों की लिंक मिल जाएगी.

इसपर क्लिक करें और डेटशीट आपके सामने PDF फॉर्मेट में खुल जाएगी.

आप इसपर क्लिक करें और इसे डाउनलोड कर लें.

