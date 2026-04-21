ICSE Class 10 Results Update: कब और किस समय जारी होगा आईसीएसई कक्षा 10वीं का परिणाम?

ICSE Class 10 Results 2026 Latest Update: भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (ICSE) कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 के बीच आयोजित की गईं थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं.
Trending Photos
ICSE Class 10 Results 2026 Latest Update: सोशल मीडिया पर भारतीय विद्यालय प्रमाण पत्र परीक्षा परिषद (ICSE) के कक्षा 10वीं रिजल्ट की घोषणा 22 अप्रैल 2026 को होगी, ऐसी के पोस्ट वायरल हो रही है. इस वायरल पोस्ट के बाद से स्टूडेंट्स के बीच रिजल्ट की घोषणा का इंतजार बेसब्री से बढ़ चुका है. सोशल मीडिया और रेडिट पर पोस्ट के वायरल होने से स्टूडेंट्स के बीच एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है. ICSE द्वारा 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इस एग्जाम के रिजल्ट कब तक घोषित किए जाएंगे? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है. वायरल पोस्ट के दावे को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. आईसीएसई परिणाम की डेट और टाइम की जानकारी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE) ने अभी तक नहीं दी है.
हालिया अपडेट से ये सूचना मिलती है कि बहुत जल्द CISCE द्वारा ICSE कक्षा 10 के रिजल्ट की घोषणा की जा सकती है. पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ICSE का 10वीं रिजल्ट अप्रैल के अंतिम हफ्ते या मई की शुरुआत में घोषित किया जाता है. वायरल पोस्ट से ICSE के रिजल्ट को लेकर कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल, बुधवार को दोपहर 3 बजे 10वीं के परिणाम घोषित हो सकते हैं. हालांकि, कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
cisce.org
results.cisce.org
digilocker.gov.in
स्टूडेंट्स ऊपर बताई गई आधिकारिक वेबसाइटों के माध्यम से आईसीएसई 10वीं परिणाम चेक कर सकते हैं. यहां से स्कोरकार्ड देखने के अलावा डाउनलोड भी कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार एसएमएस के माध्यम से और डिजिलॉकर ऐप के जरिए भी 10वीं रिजल्ट चेक कर सकते हैं.
आधिकारिक वेबसाइट results.cisce.org पर जाएं.
अपने कोर्स के अंतर्गत ISC सेलेक्ट करें.
अपनी यूनिक आईडी और इंडेक्स नंबर को दर्ज करें.
कैप्चा वेरिफिकेशन के बाद सबमिट बटन दबाएं.
इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट और स्कोरकार्ड शो हो जाएगा.
यहां से आईसीएसई 10वीं परिणाम को डाउनलोड भी कर सकते हैं.
डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर लॉगिन करें.
इसके बाद सर्च बार में ICSE सर्च करें.
स्क्रीन पर ICSE कक्षा 10 की मार्कशीट 2026 शो होगी.
अपनी यूनिक आईडी और जरूरी डिटेल्स दर्ज करें.
ये भी पढ़ें- JKBOSE 10th Result 2026 OUT: जम्मू कश्मीर बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, jkresults.nic.in पर ऐसे चेक करें परिणाम और स्कोरकार्ड