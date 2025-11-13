ICSE, ISC Date Sheet 2026 OUT: फरवरी में शुरू होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं, यहां देखें पूरा शेड्यूल

ICSE, ISC Board Date sheets 2026 Released: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) कक्षा 10वीं और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 का डेटशीट आज, गुरुवार 13 नवंबर, 2025 को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन छात्रों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाकर डेटशीट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

फरवरी में शुरू होंगी 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाएं

जारी डेटशीट के मुताबिक, कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2026 में शुरू हो जाएगी, जिसमें लगभग 2.6 लाख छात्र 10वीं और लगभग 1.5 लाख छात्र 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे. वहीं, पिछले कुछ सालों की तुलना में इस साल ICSE और ISC बोर्ड परीक्षा पहले शुरू होंगी.



इस दिन से शुरू होगी ICSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा

ICSE कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 30 मार्च, 2026 तक आयोजित की जाएगी.

इस दिन से शुरू होगी ISC 12वीं की बोर्ड परीक्षा

ISC कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 फरवरी से 6 अप्रैल, 2026 तक आयोजित की जाएगी.

ऐसे चेक करें

ICSE, ISC बोर्ड परीक्षा 2026 का टाइम टेबल चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसका बाद PDF खुल जाएगा.

उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए टाइम टेबल का प्रिंट आउट निकाल लें.

ऑफिशियल वेबसाइट लिंक

ICSE (कक्षा 10) बोर्ड एग्जाम 2026 टाइम टेबल लिंक

ISC (कक्षा 12) बोर्ड एग्जाम 2026 टाइम टेबल लिंक

