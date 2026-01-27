Advertisement
ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE ने जारी किए कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, cisce.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE ने जारी किए कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, cisce.org से करें डाउनलोड

ICSE ISC Admit Card 2026 OUT: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने ICSE 10वीं और ISC 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए है.

 

Jan 27, 2026, 05:47 PM IST
ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE ने जारी किए कक्षा 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के एडमिट कार्ड, cisce.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026 Released: इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) की बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने के लिए जिन छात्रों ने सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था एग्जाम की तैयारी के साथ एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह लेख महत्वपूर्ण है. दरअसल, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर ICSE कक्षा 10वीं और ISC कक्षा 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है. हालांकि, ऑफिशियल पोर्टल पर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध नहीं है. इसलिए स्टूडेंट्स को अपने संबंधित स्कूल से ही प्रवेश पत्र प्राप्त करना होगा. 

स्कूलों के लिए ICSE 10वीं और ISC 12वीं के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर उपलब्ध है. स्कूल अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके हॉल टिकट डाउनलोड करके स्टूडेंट्स में वितरित कर सकते हैं, लेकिन छात्रों में प्रवेश पत्र वितरित करने से पहले स्कूल अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक एडमिट कार्ड पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर, स्कूल मोहर या सिल लगा हो. 

कब होगी परीक्षा?
CISCE की ओर से ICSE (कक्षा 10वीं) की बोर्ड परीक्षा 12 फरवरी, 2026 से 06 अप्रैल, 2026 तक और ISC (कक्षा 12वीं) की बोर्ड परीक्षा 17 फरवरी, 2026 से 30 मार्च, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना प्रवेश पत्र के छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ये भी पढ़ें: HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किए 10वीं-12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल, bseh.org.in पर चेक करें पूरा एग्जाम कैलेंडर

 

एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगी ये जानकारी- 

  • स्टूडेंट्स के नाम

  • माता-पिता के नाम

  • जेंडर

  • फोटो 

  • सिग्रनेचर

  • डेट ऑफ बर्थ

  • रोल नंबर

  • परीक्षा केंद्र

  • विषय का नाम

  • सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल

  • रिपोर्टिंग समय

  • विषय कोड

  • स्कूल कोड, आदि.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड-
स्कूल एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • स्कूल सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर छात्रों के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें. 

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: CBSE Admit Card 2026: 10वीं-12वीं के रेगुलर स्टूडेंट्स रहें तैयार, cbse.nic.in पर जल्द जारी होगा एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

ICSE ISC Admit Card 2026

