ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026 Releasing Soon: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से अब जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. ऐसे में जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था, और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे हॉल टिकट जारी होने के बाद ऑफिशियल पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें छात्रों के रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय, एग्जाम टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

CISCE की ओर से ICSE (कक्षा 10वीं) की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी, 2026 से 06 अप्रैल, 2026 तक और ISC (कक्षा 12वीं) की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी, 2026

से 30 मार्च, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड और वैध आईडी फोटो प्रूफ ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्टूडेंट्स चेक करें ये डिटेल्स-

स्टूडेंट का नाम

यूनिक ID

माता-पिता का नाम

डेट ऑफ बर्थ

रोल नंबर

परीक्षा केंद्र का नाम और पता

सब्जेक्ट की लिस्ट

एग्जाम का टाइम

स्टूडेंट फोटो

स्टूडेंट सिग्रनेचर

स्कूल कोड

सब्जेक्ट कोड, आदि.

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड-

ICSE और ISC फाइनल बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

