Advertisement
trendingNow13085934
Hindi Newsशिक्षाICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026 Expected Date: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) अब किसी भी पल इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी करेगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Jan 25, 2026, 04:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICSE, ISC Admit Card 2026: CISCE जल्द जारी करेगा 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम का एडमिट कार्ड, cisceboard.org से करें डाउनलोड

ICSE, ISC Admit Card 2026 Releasing Soon: काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) की ओर से अब जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (ICSE) और इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट (ISC) 2026 की बोर्ड परीक्षाओं का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा. ऐसे में जिन छात्रों ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन किया था, और प्रवेश पत्र जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, वे हॉल टिकट जारी होने के बाद ऑफिशियल पोर्टल से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें छात्रों के रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, विषय, एग्जाम टाइमिंग और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी. हालांकि, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा. 

इस दिन होगी परीक्षा
CISCE की ओर से ICSE (कक्षा 10वीं) की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी, 2026 से 06 अप्रैल, 2026 तक और ISC (कक्षा 12वीं) की फाइनल बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी, 2026
से 30 मार्च, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. वहीं, परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन केंद्र पर समय से पहुंचने के साथ अपना एडमिट कार्ड और वैध आईडी फोटो प्रूफ ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना इसके छात्रों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

ये भी पढ़ें: FMGE Result 2026: इंतजार खत्म! NBEMS जल्द जनवरी सेशन का रिजल्ट natboard.edu.in पर करेगा जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

एडमिट कार्ड जारी होने के बाद स्टूडेंट्स चेक करें ये डिटेल्स-

  • स्टूडेंट का नाम 

  • यूनिक ID 

  • माता-पिता का नाम

  • डेट ऑफ बर्थ

  • रोल नंबर

  • परीक्षा केंद्र का नाम और पता

  • सब्जेक्ट की लिस्ट 

  • एग्जाम का टाइम

  • स्टूडेंट फोटो 

  • स्टूडेंट सिग्रनेचर

  • स्कूल कोड

  • सब्जेक्ट कोड, आदि. 

 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड-
ICSE और ISC फाइनल बोर्ड एग्जाम एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार उसे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो कर डाउनलोड कर सकेंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट cisceboard.org पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ये भी पढ़ें: JEE Main Admit Card 2026: 28 और 29 जनवरी की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी, jeemain.nta.nic.in से तुरंत करें डाउनलोड

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

ICSE ISC Admit Card 2026

Trending news

प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
Mark Tully passes away
प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक मार्क टुली का निधन, 90 साल की उम्र में ली आखिरी सांस
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
Dr. Jagdev Singh Guleria
आधे लक्षण सुनकर पकड़ लेते थे पूरी बीमारी, जनता के डॉक्टर थे द्मश्री डॉ. गुलेरिया
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
UGC
बेवजह नहीं जनरल कैटेगरी के छात्रों का... UGC के नए नियमों पर जानिए एक्सपर्ट्स की राय
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
assam politics
'एक भी मुसलमान न दे बीजेपी को वोट', AIUDF चीफ का असम के सीएम पर करारा पलटवार
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
Padma awards
गुमनाम नायकों का सम्मान..आर्ट, लिटरेचर और समाजसेवा में इन विभूतियों को मिला पद्मश्री
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी से राहत; फिर से खुला जम्मू हाईवे, फ्लाइट ऑपरेशंस भी बहाल
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
thalapathy vijay
विजय के 'कमांडो' करेंगे तमिलनाडु फतह? मुश्किलों के बीच सुपरस्टार का वो ऐलान जिसने...
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
Indias economy
मंदी की आहट या मुनाफे की सुनामी? देश के 67% अमीरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर खेला...
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
PM Modi
'हो जाएगा' वाला दौर खत्म! PM मोदी ने स्टार्टअप्स को दिया अल्टीमेटम; अब 'क्वालिटी' ही
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?
UGC New Rules
छात्र ही नहीं, प्रोफेसर भी डरे!क्या UGC के नियमों ने कैंपस को दो हिस्सों में बांटा?