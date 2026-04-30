ICSE 2026 का रिजल्ट cisce.org पर जारी, कक्षा 10वीं की मार्कशीट ऐसे करें डाउनलोड

CISCE ICSE Result 2026 OUT: सीआईएससीई बोर्ड ने कक्षा 10वीं (ICSE) परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं. स्टूडेंट्स cisce.org पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए 10वीं की मार्कशीट डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
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CISCE ICSE Result 2026 OUT: भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद (CISCE) ने कक्षा 10वीं (ICSE) के परिणाम जारी कर दिए हैं. 30 अप्रैल, गुरुवार को बोर्ड ने कक्षा 10वीं परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कर दी है. सीआईएससीई ICSE की परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अब अपना रिजल्ट देख सकते हैं. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org पर कक्षा 10वीं का परिणाम जारी कर दिया गया है. आईसीएसई कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में कम से कम 33% अंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स पास माने जाएंगे. इस साल 17 फरवरी से 30 मार्च 2026 तक आयोजित आईसीएसई 2026 की परीक्षा में कुल 2,52,557 स्टूडेंट्स शामिल हुए थे.
सीआईएससीई ICSE परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा के बाद वेबसाइट भी क्रैश हो गई है. भारी संख्या में स्टूडेंट्स का वेबसाइट पर जाकर परिणाम देखने के कारण साइट काम नहीं कर रही है. ऐसे में स्टूडेंट्स cisce.org को ओपन नहीं कर पा रहे हैं. चाहें तो 10वीं रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सकते हैं.
अगर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org न चले तो आप रिजल्ट देखने के लिए इस डायरेक्ट लिंक results.cisce.org पर क्लिक कर सकते हैं. अपना यूनिक आईडी, इंडेक्स नंबर और कैप्चा कोड एंटर करके 10वीं का परिणाम देख सकते हैं.
कक्षा 10वीं का रिजल्ट सीआईएससीई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cisce.org या results.cisce.org के अलावा डिजिलॉकर पर भी चेक कर सकते हैं. इसके लिए डिजिलॉकर ऐप को ओपन करना होगा. चाहें तो डिजिलॉकर की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. लेटेस्ट नोटिफिकेशन में CISCE ICSE Result 2026 लिंक शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद अपने फोन नंबर से पहले लॉगिन करना होगा. इसके बाद अपना रोल नंबर व अन्य डिटेल्स को सबमिट करें और फिर स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां से 10वीं की मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकेंगे.
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