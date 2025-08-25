ICSI CS June 2025 Result Today: आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव का रिजल्ट आज होगा जारी, icse.edu पर ऐसे चेक कर सकेंगे परिणाम
Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 08:34 AM IST
ICSI CS June Result 2025 Releasing Today: आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव जून 2025 सत्र की परीक्षा का रिजल्ट आज यानी 25 अगस्त 2025 को जारी होगा. सुबह 11 बजे आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट घोषित किया जाएगा. जबकि, दोपहर 2 बजे एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. आप घर बैठे रिजल्ट चेक कर सकते हैं, बस इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाना होगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव जून 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. आइए ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

परिणाम घोषित के तुरंत बाद होगा वेबसाइट पर शो

जारी आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम परीक्षा (सिलेबस 2022) का रिजल्ट घोषणा के तुरंत बाद अपलोड हो जाएगा. यहां से छात्र ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट को भी देख व डाउनलोड कर सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि Result-cum-Marks Statement की फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगी आप इसके ई-रिजल्ट को ही देख और डाउनलोड कर सकते हैं.

आईसीएसआई सीएस जून परिणाम 2025 कैसे चेक करें?

  1. रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट- icsi.edu पर जाएं.
  2. यहां पर ‘ICSI CS June Result 2025’ का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें.
  3. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर एंटर करें जिससे लॉगिन हो जाएगा.
  4. स्क्रीन पर ‘CS Professional/ Executive Result June 2025’ शो होगा, उस पर क्लिक करें.
  5. यहां आपको रिजल्ट शो हो जाएगा और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं.

ICSI CS December 2025 Exam की तारीख का ऐलान

जून 2025 के रिजल्ट डिटेल्स के साथ आईसीएसआई द्वारा CS परीक्षा के अगले सत्र की डेट भी जारी कर दी है. वेबसाइट के मुताबिक प्रोफेशनल प्रोग्राम (सिलेबस 2022) और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम (सिलेबस 2022) के लिए आईसीएसआई सीएस दिसंबर 2025 परीक्षाएं 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी. आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी. अधिक जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.

