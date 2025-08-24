ICSI CS June Result 2025: इंतजार होने वाला है खत्म! कल इस वक्त जारी होगा आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक
शिक्षा

ICSI CS June Result 2025: इंतजार होने वाला है खत्म! कल इस वक्त जारी होगा आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

ICSI CS June Result 2025 Releasing Date: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जून परीक्षा का रिजल्ट कल यानी 25 अगस्त, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 24, 2025, 06:26 PM IST
ICSI CS June Result 2025: इंतजार होने वाला है खत्म! कल इस वक्त जारी होगा आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक

ICSI CS June Result 2025 Releasing Tomorrow: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) कंपनी सेक्रेटरी (CS) जून परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले जो उम्मीदवार बेसब्री से रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे हैं. उन सभी कैंडिडेट्स का इंतजार अब खत्म होने वाला है. आईसीएसआई द्वारा कल यानी 25 अगस्त, 2025 को अपने आधिकारिक वेबसाइट icse.edu पर प्रोफेशनल और एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का परिणाम जारी कर दिया जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रोफेशनल प्रोग्राम का रिजल्ट 11 बजे घोषित किया जाएगा. वहीं, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का परिणाम दोपहर 2 बजे जारी किया जाएगा. रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होने के बाद उम्मीदवार उसे रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड दर्ज कर चेक कर सकेंगे. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आईसीएसआई सीएस जून परीक्षा 1 जून से 10 जून, 2025 के बीच आयोजित की गई थी. परीक्षा एक शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई थी. बता दें, कल आधिकारिक वेबसाइट पर उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाएगा, लेकिन कैंडिडेट्स के मार्कशीट वहां उपलब्ध नहीं होंगे. सभी उम्मीदवारों का मार्कशीट उनके रजिस्टर्ड पते पर भेजा जाएगा.  

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट
ऑनलाइन रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद ICSI CS Result 2025 लिंक पर क्लिक करें.

  • फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां अपना लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें. 

  • इसके बाद आपका परिणाम स्क्रीन पर खुल जाएगा.

  • उसे चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें. 

  • फिर भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट निकाल लें.

जानकारी के लिए बता दें, आईसीएसआई सीएस एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाओं का अगला सेशन 22 से 29 दिसंबर, 2025 तक आयोजित किया जाएगा. जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त, 2025 से शुरू होगी. वहीं, लेटेस्ट अपडेट के लिए उम्मीदवार टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें. 

ICSI CS June Result 2025

