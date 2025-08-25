ICSI CS Professional December 2025 Exam Date: 26 अगस्त से सीएस प्रोफेशनल परीक्षा के लिए आवेदन शुरू, जानें अप्लाई प्रोसेस, एग्जाम डेट और फीस

ICSI CS Professional December 2025 Exam Date: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने जून 2025 में हुए सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. अगर उम्मीदवार दोनों ग्रुप को क्लियर कर चुके हैं तो आगे अब ट्रेंनिंग आपका इंतजार कर रही है, लेकिन अगर किसी एक ग्रुप में या दोनों ग्रुप में रह गए हैं तो चिंता न करें क्योंकि आपके पास एक और मौका है. ICSI की ओर से सीएस प्रोफेशनल दिसंबर परीक्षा की डेट का ऐलान कर दिया जा चुका है और इसकी आवेदन प्रक्रिया भी 26 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी.

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा की तारीखें

इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 की परीक्षा तारीखें- 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक है. नोटिफिकेशन के जरिए सिर्फ एग्जाम डेट नहीं बल्कि अन्य जानकारी को भी साझा किया गया है. सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए उम्मीदवार कब से कब तक और कहां से आवेदन कर सकते हैं? परीक्षा की फीस कितनी है? आइए जानते हैं.

ICSI CS Professional December 2025 Apply Date

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर परीक्षा के आवेदन के लिए 26 अगस्त से प्रोसेस शुरू है जो 25 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा. हालांकि, इस तारीख के बाद आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को लेट फीस के साथ ये सुविधा 26 सितंबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक मिलेगी.

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा की कितनी फीस?

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए प्रत्येक ग्रुप के लिए 1800 रुपये फीस है. जबकि, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के उम्मीदवारों के लिए एग्जामिनेशन फीस 1500 रुपये प्रत्येक ग्रुप के लिए है. देरी से एग्जाम के लिए अप्लाई करने वालों को 250 रुपये लेट फीस देनी होगी.

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए कहां से करें नामांकन?

सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए https://smash.icsi.edu/ पर जाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा. यूजर लॉगिन करने के बाद आप दिसंबर में होने वाली सीएस प्रोफेशनल परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां मांगी जा रही डिटेल्स और दस्तावेज को सबमिट करें. फीस भर देने के बाद सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 परीक्षा के लिए नामांकित प्रोसेस पूरा हो जाएगा. अधकि जानकारी के लिए इस लिंक पर CS December 2025 Examination Eligibility and Cut-off Dates क्लिक कर सकते हैं.

