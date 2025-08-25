ICSI CS Professional Result June 2025: सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CS Professional Result June 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. जून 2025 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं. 1 जून से 9 जून 2025 आयोजित हुए सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट आउट किया गया है. इसे ऑफलाइन प्राप्त नहीं किया जाएगा. आईसीएसआई द्वारा ई-मार्कशीट को ऑनलाइन डाउनलोड की सुविधा प्रदान की जा रही है. चाहें तो सीएस प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले स्कोरकार्ड को ऑफलाइन के जारी भी हासिल कर सकते हैं.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल रिजल्ट जून 2025 25 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी किया जा चुका है. उम्मीदवार सीएस रोल नंबर और सीएस आवेदन संख्या दर्ज कर वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं.

कैसे करें आईसीएसआई सीएस परिणाम जून 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड?

सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट- icsi.edu पर जाएं. स्क्रीन पर ‘CS Executive June 2025 result’ या ‘CS Professional June 2025 result’ शो हो रहा होगा. क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा और यहां से आप परीक्षा का चयन करें. आईसीएसआई रोल नंबर और आईसीएसआई आवेदन संख्या जैसे आईसीएसआई सीएस लॉगिन विवरण दर्ज करें. अब स्क्रीन पर चुने गए प्रोग्राम का ICSI CS स्कोरकार्ड दिखाई दे जाएगा. यहां से आप परिणाम देख सकेंगे और स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं. चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परिणाम के बाद क्या?

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परिणाम के बाद ग्रुप 1 के उम्मीदवार को ग्रुप 2 एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा. अगर दोनों ग्रुप क्लियर कर चुके हैं तो ट्रेंनिंग के लिए अप्लाई कर दें. जबकि, एक भी ग्रुप क्लियर न होने पर उम्मीदवारों को अगले एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा. दिसंबर में आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल की परीक्षा होगी.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 के लिए आवेदन कब से शुरू?

आईसीएसआई की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 की परीक्षा 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में नामांकन के लिए प्री-एग्जामिनेशन टेस्ट पूरा करना होगा. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं.

