ICSI CS Professional Result June 2025: सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
Advertisement
trendingNow12895771
Hindi Newsशिक्षा

ICSI CS Professional Result June 2025: सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CS Professional Result June 2025: सीएस प्रोफेशनल परीक्षा जून 2025 का परिणाम घोषित कर दिया गया है. आप इसका रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. स्कोरकार्ड को डाउनलोड करने का तरीका बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 25, 2025, 12:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ICSI CS Professional Result June 2025: सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी, यहां से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CS Professional Result June 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट जारी कर दिया है. जून 2025 की परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार सीएस प्रोफेशनल परीक्षा का परिणाम ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं. 1 जून से 9 जून 2025 आयोजित हुए सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परीक्षा का रिजल्ट आउट किया गया है. इसे ऑफलाइन प्राप्त नहीं किया जाएगा. आईसीएसआई द्वारा ई-मार्कशीट को ऑनलाइन डाउनलोड की सुविधा प्रदान की जा रही है. चाहें तो सीएस प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले स्कोरकार्ड को ऑफलाइन के जारी भी हासिल कर सकते हैं.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल रिजल्ट जून 2025 25 अगस्त को सुबह 11 बजे जारी किया जा चुका है. उम्मीदवार सीएस रोल नंबर और सीएस आवेदन संख्या दर्ज कर वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं. 

कैसे करें आईसीएसआई सीएस परिणाम जून 2025 का स्कोर कार्ड डाउनलोड?

Add Zee News as a Preferred Source

  1. सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट- icsi.edu पर जाएं.
  2. स्क्रीन पर ‘CS Executive June 2025 result’ या ‘CS Professional June 2025 result’ शो हो रहा होगा.
  3. क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होगा और यहां से आप परीक्षा का चयन करें.
  4. आईसीएसआई रोल नंबर और आईसीएसआई आवेदन संख्या जैसे आईसीएसआई सीएस लॉगिन विवरण दर्ज करें.
  5. अब स्क्रीन पर चुने गए प्रोग्राम का ICSI CS स्कोरकार्ड दिखाई दे जाएगा.
  6. यहां से आप परिणाम देख सकेंगे और स्कोरकार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं.
  7. चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परिणाम के बाद क्या?

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल जून 2025 परिणाम के बाद ग्रुप 1 के उम्मीदवार को ग्रुप 2 एग्जाम के लिए अप्लाई करना होगा. अगर दोनों ग्रुप क्लियर कर चुके हैं तो ट्रेंनिंग के लिए अप्लाई कर दें. जबकि, एक भी ग्रुप क्लियर न होने पर उम्मीदवारों को अगले एग्जाम के लिए आवेदन करना होगा. दिसंबर में आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल की परीक्षा होगी.

आईसीएसआई सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 के लिए आवेदन कब से शुरू?

आईसीएसआई की ऑफिशियल घोषणा के अनुसार सीएस प्रोफेशनल दिसंबर 2025 की परीक्षा 22 दिसंबर से 29 दिसंबर 2025 तक आयोजित होंगी. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 26 अगस्त 2025 से शुरू हो जाएगी. उम्मीदवारों को इस परीक्षा में नामांकन के लिए प्री-एग्जामिनेशन टेस्ट पूरा करना होगा. अधिक जानकारी और अन्य अपडेट के लिए ऑफिशियल साइट पर जा सकते हैं.

ये भी पढ़ें- GATE स्कोर से खुलेंगे विदेश में Higher Studies के दरवाजे, जानें कौन-कौन से देश दे रहे हैं एडमिशन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

ICSI CS Professional Result June 2025

Trending news

समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
amit shah
राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा पर अमित शाह का हमला, बोले- बिहार चुनाव में होगा...
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
#amit shah
छोटा जुर्म किया तब भी चली जाएगी PM-CM और मंत्री की कुर्सी? अमित शाह ने बताई सच्चाई
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
parliament
'यह बदलाव एक बड़ी घटना के बाद हुआ..,' संसद में CISF की तैनाती पर अमित शाह का बयान
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
Delhi
बारिश के चलते हवाई यात्रा प्रभावित, एयरलाइंस कंपनियों ने दी यात्रियों को ये सलाह
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
#amit shah
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर अमित शाह का बड़ा बयान
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
PM Modi
गुजरात को आज 5,400 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
JPC
BJP की एक चाल और इंडिया गठबंधन में फूट, 2 खेमों में बंटे विपक्षी दल; कांग्रेस अकेले
;