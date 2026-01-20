ICSI CSEET जनवरी 2026 रिजल्ट icsi.edu पर जारी, एक क्लिक में डाउनलोड करें स्कोरकार्ड कार्ड

ICSI CSEET January 2026 Result OUT: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) ने आज, 20 जनवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जनवरी 2026 सेशन का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर रिजल्ट चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, आईसीएसआई सीएसईईटी परिणाम चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को यूनिक आईडी नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन हुई थी परीक्षा

आईसीएसआई की ओर से सीएसईईटी जनवरी 2026 सेशन के लिए परीक्षा का आयोजन 10 और 12 जनवरी, 2026 को ऑनलाइन, रिमोट मॉनिटरिंग मोड में किया गया था. जानकारी के लिए बता दें, ICSI CSEET एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है, जिसे 12वीं पास उन छात्रों के लिए आयोजित किया जाता है, जो कंपनी सेक्रेटरी (CS) एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं. आईसीएसआई सीएसईईटी, CS एग्जीक्यूटिव कोर्स में प्रवेश पाने के लिए एक अनिवार्य परीक्षा है, जिसे पास करना CS बनने के दिशा में पहला चरण होता है.

ICSI CSEET जनवरी 2026 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 16 अक्टूबर, 2025 से शुरू हुई थी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई थी. वहीं, जो उम्मीदवार ICSI CSEET जनवरी 2026 सत्र की परीक्षा में सफल हुए हैं, वे अब CS एग्जीक्यूटिव कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने के योग्य हो गए हैं. हालांकि, जो छात्र इस सत्र की परीक्षा में सफल नहीं हो पाए हैं, वे जून 2026 सत्र के लिए फिर से आवेदन कर सक सकेंगे.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-

आईसीएसआई सीएसईईटी जनवरी 2026 सेशन का परिणाम चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

रिजल्ट को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ICSI CSEET जनवरी 2026 रिजल्ट डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

