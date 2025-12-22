ICSI CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, बिना देरी डायरेक्ट लिंक से एक क्लिक में करें आवेदन

ICSI CSEET June 2026 Registration Begin: इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI)ने कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अपने आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर शुरू कर दिया है. जो योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 15 फरवरी, 2026 तक अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर लें.

कब होगी परीक्षा?

ICSI CSEET जून 2026 परीक्षा का आयोजन 01 से 04 जून, 2026 तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

योग्यता

ICSI CSEET जून 2026 परीक्षा का आयोजन कंपनी सेक्रेटरी (CS) बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए किया जाता है. इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए.

आवेदन शुल्क

ICSI CSEET जून 2026 के लिए आवेदन करने वाले योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को 9,000 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन मोड में करना होगा.

ये भी पढ़ें: IBPS RRB PO मेंस एडमिट कार्ड 2025 आउट, उम्मीदवार ibps.in से डाउनलोड करें हॉल टिकट​

इंर्पोटेंट डेट्स

ICSI CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट - 15 फरवरी, 2026

ICSI CSEET जून 2026 एनरोलमेंट डेट (बिना विलंब शुल्क के) - 01 मार्च से 07 अप्रैल, 2026

ICSI CSEET जून 2026 एनरोलमेंट डेट (विलंब शुल्क के साथ) - 08 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2026

ICSI CSEET जून 2026 एग्जाम डेट - 01 जून से 04 जून, 2026

ऐसे करें आवेदन:

ICSI CSEET जून 2026 के लिए जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद स्टूडेंट्स सेक्शन में जाएं और वहां 'Register For CSEET' पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां मांगे गए सभी जानकारियों को दर्ज करें.

फिर मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट, फोटो और सिग्नेचर को सही साइज में अपलोड करें.

आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

इसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दें.

लास्ट में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट भविष्य के लिए निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

ICSI CSEET जून 2026 रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट लिंक

ये भी पढ़ें: NEET SS Admit Card 2025: नीट एसएस एडमिट कार्ड natboard.edu.in पर जारी, फटाफट डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करें हॉल टिकट