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ICSI CSEET Result June 2026 OUT: सीएसईईटी जून परीक्षा का रिजल्ट icsi.edu पर जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CSEET Result 2026 (OUT Soon): इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) द्वारा आज यानी 15 जुलाई को दोपहर 2 बजे CSEET जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है. परीक्षा शामिल हुए उम्मीदवार icsi.edu पर अपना परिणाम चेक कर सकते हैं. आइए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 15, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 02:09 PM IST
ICSI CSEET Result June 2026 OUT: सीएसईईटी जून परीक्षा का रिजल्ट icsi.edu पर जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड
Image Credit: ICSI CSEET Result 2026 OUT

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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