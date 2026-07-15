/ICSI CSEET Result June 2026 OUT: सीएसईईटी जून परीक्षा का रिजल्ट icsi.edu पर जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CSEET Result 2026 OUT: प्रमुख राष्ट्रीय पेशेवर संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज, 15 जुलाई 2026 बुधवार को दोपहर 2 बजे कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आधिकारिक तौर पर पहले ही सीएसईईटी परीक्षा के रिजल्ट की तारीख और समय की जानकारी जारी कर दी गई थी. 1 जून से 4 जून 2026 तक आयोजित हुई कंपनी CSEET जून 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकते हैं.