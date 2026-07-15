/ICSI CSEET Result June 2026 OUT: सीएसईईटी जून परीक्षा का रिजल्ट icsi.edu पर जारी, ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

ICSI CSEET Result 2026 OUT: प्रमुख राष्ट्रीय पेशेवर संस्था, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) की ओर से आज, 15 जुलाई 2026 बुधवार को दोपहर 2 बजे कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट (CSEET) जून 2026 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. आधिकारिक तौर पर पहले ही सीएसईईटी परीक्षा के रिजल्ट की तारीख और समय की जानकारी जारी कर दी गई थी. 1 जून से 4 जून 2026 तक आयोजित हुई कंपनी CSEET जून 2026 का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकते हैं.
ICSI ने पहले ही आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी थी कि फॉर्मल ई-रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट परिणाम जारी करने के तुरंत बाद ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर अपलोड कर दिया है. ऐसे में परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रेफरेंस का इस्तेमाल रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं. पहले ही कह दिया जा चुका है कि रिजल्ट-कम-मार्क्स स्टेटमेंट की सिर्फ सॉफ्ट कॉपी मिलेगी.
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu पर जाएं.
होमपेज पर 'CSEET June 2026 Result' लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद अपनी लॉगिन डिटेल्स को यूज करें.
रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि का इस्तेमाल कर लॉगिन कर लें.
इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी कोड दर्ज करें.
सबमिट बटन दबाने के बाद स्क्रीन पर CSEET रिजल्ट शो हो जाएगा.
यहां से स्कोरकार्ड को देखने के अलावा उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं.
भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल लें या पीडीएफ डाउनलोड कर लें.
CSEET जून 2026 परीक्षा में पास होने के लिए उम्मीदवार के लिए जरूरी होगा उन्हें हर सब्जेक्ट में कम से कम 40 प्रतिशत अंक मिले. बिजनेस कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक और बिजनेस एनवायरनमेंट, लीगल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग और करंट अफेयर्स के सब्जेक्ट में कम से कम 40 नंबर आने चाहिए. कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक लाने वाला उम्मीदवार एग्जाम में क्वालिफाइड घोषित होगा.