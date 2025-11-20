ICSI CSEET Result Nov 2025: जारी हुआ सीएसईईटी नवंबर का रिजल्ट, फटाफट ऐसे करें चेक और मार्कशीट डाउनलोड

ICSI CSEET Result November 2025: भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने आखिरकार सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET) का रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणामों के साथ उम्मीदवारों के सब्जेक्ट वाइज अंकों को भी जारी किया है. ऐसे छात्र जिन्होंने सीएसईईटी परीक्षा दी है वो उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट icsi.edu के माध्यम से रिजल्ट को चेक कर सकते हैं. साथ की साथ उम्मीदवारों को अपना ई-रिजल्ट या अंक डिटेल्स भी देखने को मिल सकती है. 50 प्रतिशत अंक हासिल करने वाले उम्मीदवार पास होंगे और अगले चरण के लिए योग्य माने जाएंगे.

डाउनलोड कर सकेंगे मार्कशीट

सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा का परिणाम देखने के अलावा मार्कशीट को डाउनलोड करने की सुविधा भी मिलेगी. इसके लिए आवेदकों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करना होगा. साथ में जन्मतिथि भी दर्ज करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवार ICSI मार्कशीट को देखने के अलावा डाउनलोड कर सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ICSI CSEET Result Nov 2025: मार्कशीट को डाउनलोड करने का तरीका?

सबसे पहले ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट icsi.edu पर जाएं. होमपेज पर CSEET रिजल्ट का लिंक शो होगा उस पर क्लिक करें. रजिस्ट्रेशन या रोल नंबर और जन्मतिथि एंटर करें. स्क्रीन के सामने CSEET परीक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा. नीचे की तरफ मार्कशीट को डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा. आप चाहें तो मार्कशीट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कब हुई थी परीक्षा?

भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (ICSI) ने सचिव कार्यकारी प्रवेश परीक्षा (CSEET) को 8 नवंबर और 10 नवंबर 2025 को आयोजित किया था जो कि पूरी तरह से ऑनलाइन थी. इस परीक्षा में शामिल होने वाले आवेदकों को अपने घरों से ही एक तय समय में परीक्षा में शामिल होना था और इसकी पूरी निगरानी रिमोटली की जा रही थी.

ये भी पढ़ें- CBSE Board Exam 2026: ये छात्र नहीं दे पाएंगे 10वीं की दूसरी बोर्ड परीक्षाएं, सीबीएसई ने बताई कब खुलेगी विंडो?