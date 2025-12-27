Success Story: जज्बे को सलाम! बोलने-चलने में परेशानी, फिर भी शारीरिक चुनौतियों को हराकर UPSC में हासिल की 112वीं रैंक

Advertisement
UPSC Success Story: आईएएस मानवेंद्र सिंह देश के उन चुनिंदा उम्मीदवारों से एक हैं, जिन्होंने शारीरिक चुनौती और पारिवारिक कठिनाइयों के बावजूद यूपीएससी क्रैक कर ऑल इंडिया 112वीं रैंक हासिल की. आइए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 27, 2025, 11:25 PM IST
IES Manvendra Singh Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसमें सफलता हासिल करने के लिए एक उम्मीदवार के पास स्ट्रांग नॉलेज के साथ उसका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्हें बचपन से बोलने और चलने में परेशानी थी, लेकिन शारीरिक चुनौतियां होने के बावजूद उन्होंने यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक किया और अधिकारी बनें.  

मानवेंद्र सिंह 
हम बात कर रहे हैं भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) अधिकारी मानवेंद्र सिंह की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं. मानवेंद्र को बचपन से ही चलने-फिरने और बोलने में परेशानी थी. बचपन में ही डॉक्टर से साफ तौर पर कह दिया था कि मानवेंद्र को कई प्रकार की शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. हालांकि, उनकी मां रेनू सिंह महेशा उनके लिए एक ढाल बनकर रही, लेकिन परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब मानवेंद्र के पिता का निधन अचानक हो गया. इस घटना ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया.

मां ने बढ़ाया मनोबल 
पिता के अचानक चले जाने से जिम्मेदारियों का बोझ मानवेंद्र की मां के कंधों पर आ गया, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा. मानवेंद्र की मां रेनु सिंह स्कूल में प्रिंसिपल हैं. इसलिए उन्होंने शुरू से ही मानवेंद्र की शिक्षा को प्राथमिकता दी. उन्होंने हमेशा अपने बेटे को शिक्षा की ताकत से अवगत कराया, जिसने मानवेंद्र को हर मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद किया. मानवेंद्र की मां ने उन्हें कभी अकेला और कमजोर नहीं पड़ने दिया, उन्होंने हमेशा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

JEE एडवांस में 63वीं रैंक
मानवेंद्र भले ही शारीरिक रूप से फिट नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से वो बचपन से ही काफी तेज और होशियार थे. मानवेंद्र स्कूल के दिनों से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार और तेज थे. 10वीं उन्होंने काफी अच्छे अंक से पास किए, जिसके बाद 12वीं के साथ-साथ मानवेंद्र ने ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) की तैयारी शुरू कर दी. उनकी कड़ी मेहनत और लगन का परिणाम रहा कि उन्होंने जेईई एडवांस में 63वीं रैंक हासिल किया, जिसके आधार पर उनका चयन IIT पटना में हुआ. इस उपलब्धि ने मानवेंद्र के आत्मविश्वास को काफी बढ़ाया. 

IES अधिकारी मानवेंद्र सिंह  
IIT की डिग्री हासिल करने के बाद मानवेंद्र ने भारतीय इंजीनियरिंग सेवा (IES) की तैयारी शुरू कर दी. IES की तैयारी उन्होंने अपनी नानी के घर रहकर किया. पारिवारिक सहयोग, हर कदम पर मां का साथ, निरंतर मेहनत और आत्मविश्वास के बलबूते मानवेंद्र ने IES की परीक्षा में सफलता हासिल की. उन्होंने ऑल इंडिया 112वीं रैंक हासिल करके एक मिसाल कायम किया. वो IES अधिकारी बनें और देश की सेवा कर रहे हैं. IES मानवेंद्र सिंह की सफलता हर उस युवक के लिए प्रेरणा है, जो शारीरिक या पारिवारिक चुनौतियों का सामना करते हुए जीवन में कुछ हासिल करना का लक्ष्य रहते हैं. 

