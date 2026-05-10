GK Quiz: सूखी हो तो 2 किलो, गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो, क्या है बताओ?

GK Quiz in Hindi: आज हम आपको ऐसी ही जनरल नॉलेज से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपकी नौकरी में हेल्प कर सकती है.
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Quiz Questions and Answers: जनरल नॉलेज का मतलब अलग अलग सब्जेक्ट और फैक्ट्स की व्यापक समझ और जागरूकता से है जो किसी खास क्षेत्र के लिए नहीं हैं. इसमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य, समसामयिक घटनाक्रम और बहुत कुछ समेत सब्जेक्ट्स की एक सीरीज शामिल है. अच्छा सामान्य ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि यह लोगों को दुनिया की अच्छी तरह से समझ रखने, सार्थक बातचीत में इन्वॉल्व होने और सही फैसला लेने में मदद देता है. यह किताबें, समाचार पत्र पढ़ने और वर्तमान घटनाओं से अपडेट रहने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है.
सवाल 1 - कौन सा देश कभी युद्ध में नहीं गया है?
जवाब 1 - वानुअतु, वेटिकन सिटी, आइसलैंड, ग्रीनलैंड और सैन मैरिनो ऐसे कुछ देश हैं जहां कभी युद्ध नहीं हुआ.
सवाल 2 - 7 साल के युद्ध में कौन से दो देश शामिल थे?
जवाब 2 - सप्तवर्षीय युद्ध (1756-1763) इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक वैश्विक संघर्ष था.
सवाल 3 - किस देश के आदिवासी एक ही ब्लड ग्रुप के होते हैं?
जवाब 3 - ब्राजील के आदिवासी एक ही ब्लड ग्रुप के होते हैं.
सवाल 4 - कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था?
जवाब 4 - कैलकुलेटर का आविष्कार विल्हेम शिकार्ड ने सन 1642 में किया था और इसे ब्लेज पास्कलल का नाम दिया गया था.
सवाल 5 - सूखी हो तो 2 किलो,गीली हो तो 1 किलो और जल जाए तो 3 किलो, बताओ क्या है?
जवाब 5 - सल्फर (Sulphur). सूखी होने पर सल्फर का वजन 2 किलो होता है, गीली होने पर 1 किलो और जल जाने पर 3 किलो हो जाता है.
Disclaimer- 'Zee News' इस खबर में दी गई किसी भी तथ्य की पुष्टि नहीं करता है. हमारा मकसद केवल सामान्य ज्ञान को बढ़ाना है. यह जानकारियां विभिन्न वेबसाइट्स से जुटाई गईं हैं.