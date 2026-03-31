कानून की डिग्री हासिल करने की प्लानिंग तो पहले जान लें LLB और LLM में अंतर

Law Degree After 12th Pass: करियर बनाने के लिए पहला कदम 10वीं के बाद और फिर 12वीं के बाद लिया जाता है. 10वीं परीक्षा की तैयारी हमें लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है और अपनी पसंद अनुसार स्ट्रीम का चयन कर पाते हैं. 12वीं पास करने के बाद किस क्षेत्र में डिग्री हासिल करें कि बेहतर करियर बन सके, इसे लेकर अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं. जब बात आती है कानून की डिग्री हासिल करने की तो इसके लिए स्टूडेंट्स को सही दिशा और निर्देशों का पता होना चाहिए. कानून केवल किताबों में लिखे नियमों का ढेर नहीं है बल्कि, इसे समझने के साथ इसकी सही दिशा देने वाली ताकत का पता होना चाहिए. हर बहस, हर फैसला और हर अधिकार के पीछे जरूरी होता है कि कानून की अच्छी खासी समझ हो. सही डिग्री चुनना एक पहला कदम है. अक्सर स्टूडेंट्स के बीच LLB या LLM को लेकर कन्फ्यूजन रहती है? दोनों सुनने में एक जैसे हैं मगर मायने, मकसद और करियर के लिहाज से फर्क है. आइए LLB और LLM के बीच मुख्य अंतर के बारे में जानते हैं.

LLB और LLM की फुल फॉर्म?

दोनों के बीच के अंतर और मतलब को समझने से पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं. एलएलबी और एलएलएम, दोनों कानूनी की डिग्रियां है. एलएलबी की फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ है. जबकि, एलएलएम की फुल फॉर्म मास्टर ऑफ लॉ है.

LLB क्या है और कब कर सकते हैं?

दरअसल, कानून की अंडरग्रेजुएट (UG) डिग्री को एलएलबी के नाम से जाना जाता है. 12वीं के बाद 5 साल की अवधि की इस पढ़ाई को कर सकते हैं. जबकि, ग्रेजुएशन कर चुके स्टूडेंट्स 3 साल की अवधि के साथ इस कोर्स को कर सकते हैं. कानून की बेसिक समझ के लिए एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हैं.

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LLM क्या है और कब कर सकते हैं?

एलएलएम एक मास्टर डिग्री है जिसे पोस्ट ग्रेजुएट (PG) करने वाले कर सकते हैं. एलएलबी में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही कर सकते हैं. आमतौर पर इसकी अवधि 1 से 2 साल तक की होती है. किसी खास क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के उद्देश्य से एलएलएम किया जा सकता है.

LLB vs LLM: करियर के लिए कौन सा बेस्ट?

एलएलबी करके वकील, लीगल एडवाइजर या जज बनने की तैयारी कर सकते हैं. हालांकि, अगर लॉ एक्सपर्ट, सीनियर कंसल्टेंट, प्रोफेसर या रिसर्चर बनना चाहते हैं तो एलएलएम करना होगा. एलएलएम करने वाले वकालत कर सकते हैं मगर एलएलबी करने वाले लॉ एक्सपर्ट के रूप में करियर नहीं बना सकते हैं. सरल भाषा में समझाएं तो शुरुआत की पढ़ाई एलएलबी और आगे की पढ़ाई एलएलम है. लॉ में मास्टर करना है तो एलएलएम करें और लॉ सीखना शुरू करना है तो एलएलबी करें.

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