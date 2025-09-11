UPSC प्रीलिम्स 2026 की कर रहे तैयारी, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आज ही अपनाएं ये 7 आदतें

UPSC Prelims 2026 Preparation Tips: अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स क्रैक करने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आज से ही इन आदतों को अपना लें.
UPSC Prelims 2026 Confidence Boosting Tips: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है. ऐसे में अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आज से इन आदतों को नियमित रूप से अपना लें. ये आदतें न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेगा. बल्कि, प्रीलिम्स क्रैक करने के सफलता दर को भी बढ़ाने में सहायक होगा.
मॉक टेस्ट का अभ्यास करें
यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों को अभी से ही मॉक टेस्ट का नियमित रूप से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए. इससे उन्हें परीक्षा के माहौल का अनुभव होगा, टाइम लिमिट के अंदर पेपर को हल करने का हैबिट बनेगा. वहीं, मॉक टेस्ट के बाद कैंडिडेट अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और कमजोरियों पर काम करें.
पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर को हल करें
पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने से यूपीएससी उम्मीदवारों को क्वेश्चन पैटर्न की समझ आएगी और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा.
नियमित रिवीजन करें
यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए पढ़ाई के साथ नियमित रूप से रिवीजन करना भी बहुत जरूरी होता है. इससे न सिर्फ याददाश्त बेहतर होती है. बल्कि, आत्मविश्वास भी बूस्ट होता है.
सही अध्ययन सामग्री चुनें
यूपीएससी की तैयारी करने के लिए सही अध्ययन सामग्री चुनना बहुत जरूरी है. इसलिए उम्मीदवार मानक स्रोतों से ही पढ़ें, ताकि जानकारी के ओवरलोड से बचा जा सके और जानकारियां आपकी समझ और सोच को मजबूत करें.
सकारात्मक सोच बनाए रखें
यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के दौरान सकारात्मक विचारों को अपनाएं और अपने अंदर के आत्मविश्वास को बनाए रखने की कोशिश करें. इसी के साथ अच्छे खानपान पर भी ध्यान दें.
परीक्षा के दौरान शांत रहें
परीक्षा से पहले तैयारी के लिए अपना 100 प्रतिशत दें और परीक्षा के बाद दिमाग को शांत बनाए रखने की कोशिश करें. खुद की मेहनत पर कॉन्फिडेंस बनाए रखें. नकारात्मकता से बचे रहने का प्रयत्न करें.
शेड्यूल बनाएं
यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल बना लें. इसी के साथ पढ़ाई करने के लिए एक शांत माहौल वाले जगह को चयनित कर लें, ताकि अध्ययन के दौरान आपका मन न भटकें.
करंट अफेयर्स पर ध्यान दें
यूपीएससी प्रीलिम्स में किसी भी विषय और घटना से जुड़े सवाल पूछे जा सकते हैं. इसलिए करंट अफेयर्स पर खासा ध्यान दें, देश-दुनिया में क्या चल रहा है इस पर नजर बनाए रखें. डेली अखबार पढ़ें और नोट्स बनाएं.
