Brain Game: 10 सेकंड का है समय; शार्प माइंड है तो फटाफट खोजें फोटो में 8 छुपे अंतर

Spot The Difference: अगर आपको ऑप्टिल इल्यूजन जैसे खेल पसंद है तो ये आर्टिकल आपके लिए मजेदार हो सकता है. इस खबर में हम आपके लिए लेकर आए हैं दो फोटो, जो एक क्लासरुम की है. फोटो में टीचर क्लास में बच्चों को पढ़ाते हुए नजर आ रही हैं. चलिए ज्यादा टाइम ना लगाते हुए 10 सेकंड में बताएं इन दोनों फोटो में कहां-कहां आपको अंतर नजर आ रहा है. बता दें, कुल 8 अंतर फोटो में छुपे हुए हैं.

आपका समय शुरू होता है अब

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

समय हुआ खत्म! अगर आपने 10 सेकंड के अंदर फोटो में 8 अंतर को खोज लिया है तो बहुत अच्छी बात है. ये साबित करता है कि आपका दिमाग वाकई काफी तेज है. हालांकि, अगर आप अंतर नहीं खोज पाए हैं या फिर कुछ ही अंतर खोज पाएं तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. चलिए बताते हैं फोटो में छुपे सभी अतंर के बारे में..

ये रहा जवाब

फोटो में सबसे पहला और आसान अंतर तो आप सभी ने खोज लिया गया होगा. ये अंतर है क्लास में लगा हुआ ग्रीन बोर्ड. एक में बोर्ड साइज बड़ा तो दूसरे में छोटा. इसके अलावा दीवार पर लगी घड़ी. एक फोटो में घड़ी है, लेकिन दूसरे में नहीं. तीसरे अंतर की बात करें तो एक तस्वीर में ग्रीन बोर्ड पर तीन शेप बनें तो दूसरे पर सिर्फ दो. चौथा अंतर है खिड़की से दिख रहा पेड़. एक फोटो में पेड़ बड़े आकार है तो दूसरे में छोटे आकार का है.

पांचवा और छठवां अंतर है सीट पर बैठे हुए दो बच्चे. एक फोटो में लड़की और लड़का है, तो दूसरे फोटो में दो लड़के हैं वो भी दोनों अलग-अलग है. सातवां अतंर है किताब. एक तस्वीर में टेबल पर किताब है, लेकिन दूसरे टेबल में नहीं है. आंठवा और आखिरी अंतर है लड़की के हाथों में पेन, जो दूसरे तस्वीर में नहीं है.

उम्मीद है आपको ये खेल पसंद आया होगा. अगर आप इस तरह के ऑप्टिल इल्यूजन टाइप गेम खेलना पसंद करते हैं तो रोजाना ऐसे आर्टिकल वेबसाइट से आप चेक करके खेल सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें, ये एक दिमाग लगाने वाला गेम है. पहले के समय ज्यादातर ऐसे खेल अखबारों में आया करते थे, लेकिन डिजिटल दौर में समय के साथ अब इस तरह खेल आप आसानी से ऑनलाइन भी खेल सकते हैं.