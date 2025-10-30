Gen-Z के कोड वर्ड्स को करना चाहते हैं डिकोड? तो जानिए इन 10 वायरल शॉर्ट फॉर्म का असली मतलब

Gen-Z Language: आज के डिजिटल युग में Gen-Z की चैटिंग और सोशल मीडिया भाषा तेजी से ट्रेंड कर रही है. अक्सर हम उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे-छोटे शॉर्ट फॉर्म को देख और सुन तो लेते हैं, लेकिन उनके असली मतलब से अनजान रहते हैं. ऐसे में उनकी बातचीत को बेहतर ढंग से समझने और खुद को अपडेट रखने के लिए इन लोकप्रिय Gen-Z शब्दों और उनके फुल फॉर्म को जानना बहुत जरूरी है. ऐसे में आइए आज हम आपको इस लेख में ऐसे 10 खास शॉर्ट फॉर्म के बारे में बताते हैं, जिनका इस्तेमाल रोजाना Gen-Z द्वागा चैटिंग में किया जाता है, पर उनके फुल फॉर्म बहुत कम लोग जानते हैं.

FTW: 'फॉर द विन' (For The Win) : इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल Gen-Z द्वारा किसी चीज की तारीफ या सपोर्ट में किया जाता है.

IMO: 'इन माय ओपिनियन' (In My Opinion) : अपनी राय बताते समय इस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है.

IDC: 'आई डोंट केयर' (I Don’t Care) : Gen-Z इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल अपनी बेपरवाही दिखाने के लिए करते हैं.

IYKYK: 'इफ यू नो यू नो' (If you know, you know) : अंदरूनी मजाक या सीक्रेट संदर्भ के लिए इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल Gen-Z द्वारा किया जाता है.

TBH: 'टू बी ऑनेस्ट' (To Be Honest) : सच्चाई या ईमानदारी से बात करने पर इसका प्रयोग किया जाता है.

NSFW: 'नॉट सेफ फॉर वर्क' (Not Safe For Work) : ऐसा कंटेंट जो ऑफिस/पब्लिक में न देखा जाए उसके लिए इस कोड वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है.

SMH: 'शेकिंग माय हेड' (Shaking My Head) : निराशा या हैरानी जताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है.

FOMO: 'फियर ऑफ मिसिंग आउट' (Fear Of Missing Out) : कुछ मिस होने के डर को बताने के लिए इस कोड वर्ड का प्रयोग किया जाता है.

OOTD: 'आउटफिट ऑफ द डे' (Outfit Of The Day) : आज का पहनावा दिखाने के लिए सोशल मीडिया पोस्ट पर अक्सर इस शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है.

BRB: 'बी राइट बैक' (Be Right Back) : थोड़े समय के लिए चैट से दूर होने पर इस शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है.