स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर! विदेश जाकर करनी है पढ़ाई? तो फॉर्म भरने से पहले जरूर सीखें ये स्किल्स
Study Abroad: अगर विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो आपको फॉर्म भरने से पहले इन चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए.   

Aug 08, 2025, 06:01 PM IST
Top Skills For Students: कई छात्रों का सपना होता है कि वह हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करें. स्टूडेंट्स अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देखते हैं. ऐसे विदेश में पढ़ाई के लिए छात्रों फीस से लेकर कौन से कॉलेज में एडमिशन ले इसकी चिंता होती है, लेकिन इन सब के अलावा आपको और भी कई सारी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. चलिए आपको बताते हैं.  

1. टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ डिसिप्लिन
अगर आप विदेश जाकर पढ़ने की सोच रहे हैं तो आपे अंदर टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए और सेल्फ डिसिप्लिन होनी चाहिए. सिर्फ फॉर्म भरने या फिर सिर्फ पढ़ाई ही सबकुछ नहीं होती है. आपको टाइम के अंदर एप्लिकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है. फॉर्म भरने के बाद भी आपको वैरीफिकेशन के लिए कई सारी डेट पर चीजें डिजटल माध्यम से अपलोड करनी होती है. इसके लिए सबसे जरुरी है डिसिप्लिन, जिसकी मदद से आप कम टेंशन के साथ सही काम कर पाएंगे. 

2. कम्यूनिकेशन 
विदेश में पढ़ाई करने के लिए आपकी कम्यूनिकेशन स्किल्स काफी अच्छी होनी चाहिए. एडमिशन प्रक्रिया से लेकर परीक्षा तक आपके लिखने और बोलने की ताकत ही आपको आगे लेकर जाती है. अगर आपकी भाषा पर पकड़ अच्छी है तो आप डॉक्यूमेंट्स, ईमेल या फिर फॉर्म में कोई भी चीजें साफ और सही तरीके से लिख पाएंगे, जिससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी.  

2020 से 2025 तक; 18,960 कैंडिडेट्स ही कर पाए UPSC इंटरव्यू राउंड क्लियर! मेंस पास वालों के लिए फिर क्या ऑप्शन?

3. खर्च करने का तरीका
विदेश में पढ़ना आसान नहीं है. पढ़ाई के अलावा विदेश में पढ़ने के लिए आपको कई सारी चीजें देखनी पड़ती है. जैसे ही बजट कैसे बनाएं, खाने-पीना कैसे होगा, रहना-खाना कैसे होगा, फीस कितनी होगी आदि चीजें. ऐसे में आपको अपने बजट का पूरा प्लान पहले बनाना होगा..ताकि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो. आपको इन खर्चों के लिए प्लानिंग बनाकर काम करना आना चाहिए.  

4. डॉक्यूमेंट्स को पहले से सेव करना 
आप रजिस्ट्रेशन से पहले कोशिश करें आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहें. डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपी के साथ-साथ आपको उसे ऑनलाइन भी पीडीएफ के फॉर्म में सेव करके रखना होगा. ताकि किसी भी वजह से अगर हार्ड कॉपी ना हो तो ऑनलाइन ही सारी चीजें आपके पास रहें. इसके अलावा ट्रैवल से जुड़ी भी सारे पेपर आपको पहले से अपने पास रेडी रखनी होगी. कभी-कभार स्टूडेंट्स सिर्फ फॉर्म भर देत हैं, लेकिन इन सारी आदतों को अपने अंदर नहीं ला पाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आगे फिर दिक्कत होती है. 

Independence Day को लेकर UGC ने की खास अपील, कॉलेज और स्टूडेंट्स को दी ये अहम जिम्मेदारी

