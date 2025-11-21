Success Story: 12वीं में 99.5% और UPSC में डबल सफलता! जानिए IFS अदिति छापारिया का रेलवे फोर्स से विदेश सेवा तक धमाकेदार सफर

IFS Aditi Chhaparia Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा हर साल दुनिया की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा (CSE) का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार सफलता हासिल करने के सपने को लेकर शामिल होते हैं, लेकिन कुछ ही उसे क्रैक कर पाते हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपको आईएफएस अदिति छापारिया की कहानी जरूरी से पता होनी चाहिए, जिन्होंने पहले रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सफलता का परचम लहराया, इसके बाद IFS बन मिसाल कायम किया.

IFS अदिति छापारिया

आईएफएस अदिति छापारिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली हैं. अदिति बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थी. उन्होंने अपनी स्कूलिंग अजमेर के बोर्डिंग स्कूल, मायो कॉलेज गर्ल्स स्कूल (Mayo College Girls School) से की है. 12वीं में अदिति ने ISC बोर्ड में 99.5 प्रतिशत अंक हालिस कर टॉपर की सूची में अपने नाम को शुमार किया था. इंटरमीडिएट के बाद आदित्य ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही अदिति ने यूपीएससी सीएसई की तैयारी शुरू कर दी.

लगातार 2 बार क्रैक की UPSC

अदिति ने यूपीएससी का पहला अटेंप्ट साल 2023 में दिया. पहले ही अटेंप्ट में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि थी. पहले प्रयास में उन्हें इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस (IRPFS) के लिए चुना गया. हालांकि, इस सफलता से अदिति अपने आप से कुछ खास संतुष्ट नहीं थी, जिस कारण उन्होंने दूसरी बार प्रयास करने का फैसला लिया. उन्होंने ट्रेनिंग के साथ अपने पहले अटेंप्ट में की गई गलतियों से सीख लेते हुए यूपीएससी की तैयारी जारी रखी.

दूसरे अटेंप्ट में बनी IFS

अदिति की निरंतर मेहनत और कुछ बेहतर करने की सोच का परिणाम रहा कि उन्होंने दूसरे अटेंप्ट में भी सफलता हासिल की. वो UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 97वीं के साथ इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) के पद के लिए चयनित हुई.

