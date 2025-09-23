Success Story: पिता के अधूरे सपने को बेटी ने किया साकार, बिना कोचिंग अफसर बन बनी मिसाल, UPSC में हासिल की 9वीं रैंक

UPSC Success Story: भारत की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को आईएफएस अंजलि सोंधिया (IFS Anjali Sondhiya) के बारे में जरूर से पता होना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल हालातों का सामना करते हुए सेल्फ स्टडी के बलबूते न सिर्फ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा क्रैक किया और अफसर बनी. बल्कि, स्टेट टॉपर बनकर अपने पिता के सपने को भी पूरा किया. आइए हम आपको उनकी हौसलों से भरी प्रेरणादायक सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं.

IFS अंजलि सोंधिया

आईएफएस अंजलि सोंधिया मूल रूप से मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव चंदरपुरा की रहने वाली हैं. अंजली एक सामान्य किसान परिवार से आती हैं. उनके पिता सुरेश सोंधिया किसान थे, जिनका किसी बीमारी के कारण निधन हो गया था. अंजली के पिता का हमेशा से सपना था कि उनकी बेटी अफसर बने. अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए अंजलि ने शुरू से ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करेगी.

सेल्फ स्डटी के बलबूते की तैयारी

साल 2016 में इंटरमीडिएट करने के बाद ही अंजली ने यूपीएससी की तैयारी बिना कोचिंग सेल्फ स्टडी के बलबूते इंटरनेट और ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से शुरू कर दी. ग्रेजुएशन के बाद अंजलि ने लगातार तीन बार यूपीएससी सीएसई का अटेंप्ट साल 2021, 2022 और 2023 में दिया, लेकिन तीनों अटेंप्ट में वो प्रीलिम्स भी निकाल नहीं पाई. हालांकि, अंजली ने लगातार तीन बार यूपीएससी की प्रीलिम्स में फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए रणनीति में बदलाव किया और खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखा.

चौथे अटेंप्ट में क्रैक की UPSC

अंजली ने यूपीएससी के चौथे अटेंप्ट के लिए NCERT की किताबें और नोट्स पर खासा ध्यान दिया. उनकी सालों की मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2024 में कमाल का प्रदर्शन किया. वो ऑल इंडिया रैंक (AIR) 9वीं के साथ स्टेट टॉपर बनी. इसी के साथ उनका चयन IFS (भारतीय वन सेवा) के पद पर हुआ. अंजली की सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने अपनी बेटी का हर कदम पर साथ दिया.

