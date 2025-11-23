Success Story: जीत का डंका! 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 4 बार UPSC में गाड़ा झंडा, 31वीं रैंक हासिल कर बनी IFS ऑफिसर

IFS Shreya Tyagi Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में कुछ ही उम्मीदवार बदल पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए सही रणनीति, लगन, संयम और आत्मविश्वास की जरूरत होती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी और सफलता के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि लगातार 4 बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफलता हासिल की और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पद के लिए चयनित होकर अपनी मंजिल पाई.

IFS श्रेया त्यागी एजुकेशन क्वालिफिकेशन

हम बात कर रहे हैं आईएफएस श्रेया त्यागी (IFS Shreya Tyagi) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं. श्रेया के पिता सुधीर कुमार त्यागी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अफसर हैं. श्रेया ने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश से ही पूरी की. वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार और लगनशील थी. इंटरमीडिएट के बाद श्रेया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से ग्रेजुएशन और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से पोस्ट ग्रेजुएशन किया.

पहले प्रयास में पाई सफलता

पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही श्रेया ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. उनकी निरंतर मेहनत और लगन और परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही अटेंप्ट में सफलता हासिल की. UPSC CSE 2021 में उन्होंने रिजर्व लिस्ट में 4वीं रैंक हासिल की और इसी के साथ उन्होंने वाणिज्य सेवा (Commerce Services) में जगह बनाई. हालांकि, अपनी इस सफलता से संतुष्ट नहीं थी. इसलिए उन्होंने दूसरा अटेंप्ट देना का फैसला किया और तैयारी में जुट गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS​

श्रेया ने साल 2022 में यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने 319वीं रैंक हासिल कर भारतीय रक्षा लेखा सेवा (Indian Defence Accounts Service) में जगह बनाई. अपने दूसरे प्रयास में मिली सफलता से भी श्रेया खुश नहीं थी, इसलिए वो तीसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई. साल 2023 में उन्होंने तीसरा अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने 123वीं रैंक हासिल कर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) में जगह बनाई.

चौथे अटेंप्ट में बनी IFS

श्रेया का सपना IFS ऑफिसर बनना था. इसलिए उन्होंने हिम्मत न हारते हुए, लक्ष्य को पाने के लिए यूपीएससी के चौथे अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी. श्रेया की सालों की मेहनत, खुद पर आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया 31वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका सपना पूरा हुआ और वो IFS के पद पर नियुक्त हुई. IFS श्रेया त्यागी की कहानी यह साबित करती है कि यूपीएससी में सफलता सिर्फ एक बार की मेहनत नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, सही योजना और अटूट दृढ़ता का परिणाम होता है.

ये भी पढ़ें: Success Story: जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन! लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC, ऐसे तय की IRS से IPS का सफर