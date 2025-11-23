Advertisement
trendingNow13015413
Hindi Newsशिक्षा

Success Story: जीत का डंका! 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 4 बार UPSC में गाड़ा झंडा, 31वीं रैंक हासिल कर बनी IFS ऑफिसर

UPSC Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत चंद उम्मीदवार ही कर पाते हैं. आइए हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी के बारे में बताते हैं, जिन्होंने लगातार 4 बार यूपीएससी क्रैक की और IFS बन सपने को पूरा किया.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Nov 23, 2025, 03:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Success Story: जीत का डंका! 1, 2 या 3 नहीं, लगातार 4 बार UPSC में गाड़ा झंडा, 31वीं रैंक हासिल कर बनी IFS ऑफिसर

IFS Shreya Tyagi Success Story: यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में सफलता हासिल करना हर साल लाखों युवाओं का सपना होता है, लेकिन इसे हकीकत में कुछ ही उम्मीदवार बदल पाते हैं, क्योंकि ये दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, जिसे क्रैक करने के लिए सही रणनीति, लगन, संयम और आत्मविश्वास की जरूरत होती है. ऐसे में आइए आज हम आपको एक ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार की जर्नी और सफलता के बारे में बताते हैं, जिन्होंने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि लगातार 4 बार यूपीएससी सीएसई की परीक्षा में सफलता हासिल की और भारतीय विदेश सेवा (IFS) के पद के लिए चयनित होकर अपनी मंजिल पाई.

IFS श्रेया त्यागी एजुकेशन क्वालिफिकेशन
हम बात कर रहे हैं आईएफएस श्रेया त्यागी (IFS Shreya Tyagi) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं. श्रेया के पिता सुधीर कुमार त्यागी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में अफसर हैं. श्रेया ने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश से ही पूरी की. वो बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार और लगनशील थी. इंटरमीडिएट के बाद श्रेया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) से ग्रेजुएशन और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) से पोस्ट ग्रेजुएशन किया. 

पहले प्रयास में पाई सफलता 
पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद ही श्रेया ने यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. उनकी निरंतर मेहनत और लगन और परिणाम रहा कि उन्होंने पहले ही अटेंप्ट में सफलता हासिल की. UPSC CSE 2021 में उन्होंने रिजर्व लिस्ट में 4वीं रैंक हासिल की और इसी के साथ उन्होंने वाणिज्य सेवा (Commerce Services) में जगह बनाई. हालांकि, अपनी इस सफलता से संतुष्ट नहीं थी. इसलिए उन्होंने दूसरा अटेंप्ट देना का फैसला किया और तैयारी में जुट गई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: Success Story: पिता के बलिदान ने बदली जिंदगी! बेटे ने लगातार 2 बार UPSC क्रैक कर हासिल की 26वीं रैंक, बना IAS

श्रेया ने साल 2022 में यूपीएससी का दूसरा अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने 319वीं रैंक हासिल कर भारतीय रक्षा लेखा सेवा (Indian Defence Accounts Service) में जगह बनाई. अपने दूसरे प्रयास में मिली सफलता से भी श्रेया खुश नहीं थी, इसलिए वो तीसरे अटेंप्ट की तैयारी में जुट गई. साल 2023 में उन्होंने तीसरा अटेंप्ट दिया, जिसमें उन्होंने 123वीं रैंक हासिल कर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (Department of Personnel & Training) में जगह बनाई.

चौथे अटेंप्ट में बनी IFS
श्रेया का सपना IFS ऑफिसर बनना था. इसलिए उन्होंने हिम्मत न हारते हुए, लक्ष्य को पाने के लिए यूपीएससी के चौथे अटेंप्ट की तैयारी शुरू कर दी. श्रेया की सालों की मेहनत, खुद पर आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने UPSC CSE 2024 में ऑल इंडिया 31वीं रैंक हासिल की. इसी के साथ उनका सपना पूरा हुआ और वो IFS के पद पर नियुक्त हुई. IFS श्रेया त्यागी की कहानी यह साबित करती है कि यूपीएससी में सफलता सिर्फ एक बार की मेहनत नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, सही योजना और अटूट दृढ़ता का परिणाम होता है.

ये भी पढ़ें: Success Story: जज्बा हो तो कुछ भी मुमकिन! लगातार 3 बार क्रैक किया UPSC, ऐसे तय की IRS से IPS का सफर

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

IFS Shreya TyagiUPSC Success Story

Trending news

G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
G20
G20: जहां 60 करोड़ लोग बिजली से दूर, वहां क्या है भारत का एजेंडा? PM मोदी ने बताया
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
NCERT mughal chapters
NCERT: टीपू पर फिर विवाद...असम CM बोले 'समंदर में फेंको', कांग्रेस बोली 'मुगल महान'
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
Article 240 Chandigarh
पंजाब की 'राजधानी' पर केंद्र की निगाह; आर्टिकल 240 के दम पर कैसे चंडीगढ़ पर कब्जा?
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
himanta biswa
टीपू को समंदर में फेको और अकबर को... इतिहास की किताब को लेकर ये क्या बोल गए हिमंता
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
Tamil Nadu politics
करूर भगदड़ के बाद अब फुल फॉर्म में लौटे एक्टर विजय, वंशवाद पर DMK को घेरा
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
Constitution 131st Amendment
हमारा कोई इरादा नहीं...चंडीगढ़ विवाद पर बोला गृह मंत्रालय; क्या था छीना-झपटी का आरोप
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
SC
एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी... जस्टिस गवई के कार्यकाल में हाईकोर्ट्स को कितने जज मिले
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
Saamna
जबतक मोदी-शाह रहेंगे BJP ही जीतेगी... राउत बोले- लोकतंत्र बचाने का बचा बस एक रास्ता
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया
West Bengal
37 साल से लापता था घर का बड़ा बेटा, SIR प्रक्रिया ने परिवार से मिलाया
'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल
Kashmir
'सिर्फ हिंदू छात्रों के लिए...', वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम एडमिशन पर बवाल