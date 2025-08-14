Success Story: कौन हैं ऋषभ चौधरी? जो IAS के पद को छोड़ बने IFS, इंजीनियरिंग के बाद तीसरे अटेंप्ट में हासिल की 28वीं रैंक

IFS Rishabh Choudhary Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है. जिसमें सफलता हासिल करने के लिए हर साल लगभग 10 से 11 लाख उम्मीदवार आवेदन करते हैं, लेकिन केवल 10 से 12 हजार उम्मीदवार ही मेंस क्रैक कर दूसरा चरण प्रीलिम्स दें पाते हैं. वहीं, प्रीलिम्स में सफलता हासिल कर केवल 2,500 से 3,000 उम्मीदवार ही अंतिम चरण इंटरव्यू के लिए योग्य हो पाते हैं. अंत में केवल 600 से 700 उम्मीदवारों का चयन ही सरकारी अधिकारी के लिए होता है. वो यूपीएससी सीएसई तीनों चरणों के परीक्षा को क्रैक कर पाते हैं. यूपीएससी देने वाले ज्यादातर युवाओं का सपना आईएएस या फिर आईपीएस बनने का होता है. ऐसे में आइए हम आपको एक ऐसे यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने यूपीएससी क्रैक कर आईएएस के पद को छोड़ आईएफएस बनने का निर्णय लिया.

IFS ऋषभ चौधरी

हम बात कर रहे हैं आईएफएस ऋषभ चौधरी (IFS Rishabh Choudhary) की, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर के रहने वाले हैं. ऋषभ के पिता स्वर्गीय मनोज चौधरी के मौत के बाद उनकी मां ललिता चौधरी ने ही कई चुनौतियों का सामना करते हुए उन्हें पाला और पढ़ाया. ऋषभ बचपन से ही पढ़ाई-लिखाई में काफी होशियार थे. उन्होंने 10वीं में 8.6 CGPA और 12वीं में 88 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे. इंटरमीडिएट के बाद ऋषभ ने भोपाल से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया.

नौकरी छोड़ शुरू की UPSC की तैयारी

इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद ऋषभ ने 2 सालों तक पुणे के एक प्राइवेट कंपनी में बतौर सीनियर एनालिस्ट नौकरी किया, लेकिन कुछ समय नौकरी करने के बाद उनका ध्यान यूपीएससी की ओर गया और उन्होंने सरकारी अधिकारी बनने का फैसला लिया. यूपीएससी सिविल सेवा की तैयारी के लिए ऋषभ ने नौकरी छोड़ दिया. हालांकि, पहले दो प्रयास में वो सफल नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने हौसले के साथ संयम बनाए रखा और अपने तीसरे अटेंप्ट के लिए गलतियों से सीख तैयारी में जुट गए.

तीसरे अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC

ऋषभ के मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य का परिणाम रहा कि उन्होंने तीसरे अटेंप्ट में यूपीएससी क्रैक किया. यूपीएससी सीएसई 2024 में ऋषभ ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 28वीं हासिल की. उनका चयन आईएएस अधिकारी के लिए हुआ, लेकिन उन्होंने आईएएस के पद को छोड़ इंडियन फॉरेन सर्विस (IFS) को चुना. ऐसा उन्होंने वैश्विक मामलों में अपनी रूचि और जानकारी के कारण किया. वहीं, ऋषभ की सफलता आज के समय में कईयों के लिए प्रेरणा है.

