Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:48 PM IST
Success Story: बिना कोचिंग पहले अटेंप्ट में क्रैक किया UPSC, IAS और IPS के पद को छोड़ बनीं IFS, ये हैं देश की सबसे युवा महिला अधिकारी!

UPSC Success Story: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा (CSE) देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जिसकी तैयारी करने वाले अधिकांश युवाओं का सपना भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के पद पर नियुक्त होने का होता है, लेकिन आइए आज हम आपको एस ऐसी यूपीएससी उम्मीदवार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने महज 21 की उम्र में न सिर्फ यूपीएससी सीएसई की परीक्षा को क्रैक किया. बल्कि, उन्होंने ऑल इंडिया 13रैंक प्राप्त किया. इसके बावजूद उन्होंने IAS और IPS के पद को छोड़ दादा-दादी के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय विदेश सेवा (IFS) का पद चुना. चलिए हम आपको उनकी प्रेरणादायक जर्नी के बारे में बताते हैं. 

IFS विदुषी सिंह
हम बात कर रहे हैं आईएफएस विदुषी सिंह (IFS Vidushi Singh) की, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अयोध्या की रहने वाली है, लेकिन उनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था. विदुषी के पिता दीपेंद्र प्रताप सिंह अयोध्या में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में इंजीनियर हैं. वहीं, मां प्रीति सिंह एक सरकारी स्कूल में हेड मास्टर हैं. शिक्षित परिवार से होने के कारण विदुषी के घर में हमेशा से पढ़ाई का माहौल था. यह कारण रहा कि वो बचपन से ही पढ़ने-लिखने में काफी होशियार थी. 

विदुषी ने इंटरमीडिएट पूरी करने के बाद, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया. विदुषी ने शुरू से ही अपना राह तय कर लिया था कि उन्हें क्या करना है. इसलिए ग्रेजुएशन के दौरान ही उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी. ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में ही विदुषी ने यूपीएससी सीएसई का पूरा सिलेबस कवर कर लिया था. वहीं, थर्ड ईयर में आते-आते वो पूरी तरह से परीक्षा के लिए तैयार थी. 

पहले अटेंप्ट में बनी टॉपर 
जहां ज्यादातर कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेते हैं. वहीं, विदुषी ने सेल्फ स्टडी के बलबूते बिना कोचिंग ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी की और साल 2022 में अपना पहला अटेप्ट दिया.  यूपीएससी सीएसई के पहले ही अटेंप्ट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने ऑल इंडिया 13वीं रैंक हासिल किया और सबसे कम उम्र की महिला अधिकारियों में अपना नाम शामिल कर लिया.  विदुषी की जर्नी की खास बात यह है कि उन्होंने टॉप रैंक के बाबूजी IAS और IPS के बदले IFS को प्राथमिकता दी. उनका और उनके दादा-दादी का मानना था कि वो विदेश सेवा के माध्यम से भारत का प्रतिनिधित्व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कर सकती हैं. इसलिए उन्होंने IFS के पद को चुना. आज के समय में विदुषी कईयों के लिए प्रेरणा है. 

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर.

