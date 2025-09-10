Gen Z के लिए अच्छा मौका, IGNOU में ये 8 कोर्स बिल्कुल Free; जानें कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
Hindi News

Gen Z के लिए अच्छा मौका, IGNOU में ये 8 कोर्स बिल्कुल Free; जानें कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

IGNOU Free Courses for Students: क्या आप मैनेजमेंट या कॉमर्स संबंधित कोर्स करना चाहते हैं? अगर हां, तो इग्नू की ओर से मुफ्त में 8 तरह के कोर्स करवाए जा रहे हैं, आइए जानते हैं कौन-कौन से?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 10, 2025, 02:09 PM IST
Gen Z के लिए अच्छा मौका, IGNOU में ये 8 कोर्स बिल्कुल Free; जानें कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन

IGNOU Free Courses for Students: Gen Z हैं और कुछ नया सीखने का प्लान बना रहे हैं तो हम आपके लिए एक अच्छा मौका लेकर आए हैं. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी IGNOU की तरफ से 8 कोर्स को बिल्कुल फ्री में करवाया जा रहा है. प्रबंधन और वाणिज्य विषयों पर मुफ्त कोर्स प्रदान किया जा रहा है. सभी इच्छुक छात्रों के लिए ये 8 फ्री कोर्स हैं और अगर आप कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आइए जानते हैं कि आवेदन के लिए आखिरी तारीख क्या है और कौन-कौन से कोर्स इग्नू की ओर से मुफ्त में करवाए जा रहे हैं.

कहां से मुफ्त में होंगे इग्नू के 8 कोर्स?

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के मुफ्त 8 कोर्स को SWAYAM पोर्टल के जरिए कर सकते हैं.  हालांकि, इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा. सभी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. फ्री में कोर्स के लिए अप्लाई करने वाले जल्दी जान लें कि कौन-कौन से कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा?

1. फाइनेंशियल अकाउंटिंग (Financial Accounting)

SWAYAM पोर्टल के माध्यम से फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स कर सकते हैं. इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर है. प्रोफेसर सुनील कुमार द्वारा इस कोर्स के बारे में बताया जाता है. ये कोर्स खासतौर पर अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल ढांचे, अकाउंटिंग प्रक्रिया, वित्तीय विवरणों की तैयारी पर केंद्रित है. वित्तीय विवरणों की समझ और व्याख्या के लिए भी कोर्स में पढ़ाया जाएगा.

2. व्यापार कानून (Business Law)

व्यापार कानून की पढ़ाई में सामाजिक, घरेलू, नैतिक, धार्मिक और वाणिज्यिक जैसे सभी प्रकार के समझौते के बारे में पढ़ सकेंगे. इनमें सिर्फ कानूनी या कमर्शियल समझौते के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी. इस कोर्स के जरिए छात्र, कानूनी विभाग से निरंतर मदद प्राप्त किए बिना फैसला लेने में प्रबंधन का मार्गदर्शन करने में सक्षम बनेंगे.

3. बिजनेस कम्युनिकेशन (Business Communication)

इस कोर्स के जरिए छात्र व्यावसायिक संचार कैसे होता है? इसके बारे में सीख सकेंगे. मीटिंग, व्यावसायिक सौदे, क्लाइंट प्रेजेंटेशन आदि के बारे में पढ़ाया जाएगा. इस पूरे कोर्स की अवधि 12 सप्ताह की होगी.

4. आयकर कानून और प्रैक्टिस (Income Tax Law and Practice)

सीबीसीएस स्कीम के तहत बी.कॉम प्रोग्राम में ये कोर्स आता है जिसमें छात्रों को आयकर कानून और प्रैक्टिस के बारे में पढ़ाया जाता है. छात्रों को कानून के नियम और विनियम के बारे में बताया जाएगा.

5. फाइनेंशियल लिटरेसी (Financial Literacy)

इस कोर्स के जरिए फाइनेंस संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे. इस कोर्स को खासतौर पर भारत के वित्तीय क्षेत्र के अग्रणी पेशेवरों ने डिजाइन किया है और वो ही इसके बारे में जानकारी देंगे. इसका उद्देश्य छात्रों को ऐसे महत्वपूर्ण लाइफ स्किल देना है जो भविष्य में उनके काम आएंगे.

6. उद्यमिता कौशल और डिजिटल मार्केटिंग रणनीतियां

ये कोर्स 12 सप्ताह की अवधि के साथ पूरा हो सकेगा। 15 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इस कोर्स के तहत छात्रों को डिजिटल युग में स्टार्टअप को विकसित करने और बढ़ाने के लिए सिखाया जाएगा.

7. विपणन के मूल सिद्धांतों (Principles of Marketing)

इस कोर्स में छात्रों को मार्केटिंग के मूल सिद्धांतों और किसी भी व्यावसायिक संगठन में क्या भूमिका होती है? इसके बारे में पढ़ाया जाएगा. मार्केट मिक्स के अलावा रणनीति और सिद्धांतों के बारे में इस कोर्स के जरिए जान सकेंगे.

8. व्यावसायिक संगठन एवं प्रबंधन (Business Organisation and Management)

बी.कॉम. प्रोग्राम के मुख्य कोर्स में से एक है जिसमें व्यवसाय और व्यावसायिक उद्योग के शुरुआती पहलुओं के बारे में बताया जाता है. रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप भी मुफ्त में प्रो. नवल किशोर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पढ़ सकेंगे.

ये भी पढ़ें- MBBS in Nepal: नेपाल में डॉक्टरी करना सस्ता! भारतीय छात्र जान लें MBBS एडमिशन प्रोसेस, फीस से लेकर रहने-खाने का खर्चा

;