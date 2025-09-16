छात्रों के लिए खुशखबरी! IGNOU ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, एडमिशन के लिए छात्रों को मिला एक्स्ट्रा 15 दिन
Advertisement
trendingNow12924282
Hindi Newsशिक्षा

छात्रों के लिए खुशखबरी! IGNOU ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, एडमिशन के लिए छात्रों को मिला एक्स्ट्रा 15 दिन

IGNOU Admission 2025: इग्नू में दाखिले का एक और मौका दिया है. जी हां एडमिशन की डेडलाइन आगे बढ़ा दी गई है. खबर में जानें कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 16, 2025, 01:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छात्रों के लिए खुशखबरी! IGNOU ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, एडमिशन के लिए छात्रों को मिला एक्स्ट्रा 15 दिन

IGNOU Admission 2025 Registration: इग्नू (IGNOU) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. जी हां, ये उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर हैं जिन्होंने अब तक किसी कारण से एडमिशन के लिए आवेदन नहीं किया था. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, छात्रों को और 15 दिनों का समय दिया गया है यानी कि अब आप 30 सितंबर 2025 तक दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं.  

18 से 40 साल वालों के लिए एयरपोर्ट पर नौकरी; सैलरी 35000 तक! 10वीं पास भी कर सकते हैं अप्लाई, जानें कैसे

छात्र ध्यान रखें ये सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सज के लिए है. स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट के कई ऑनलाइन कोर्स के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. बता देंस इग्नू में साल में दो सेशन चलते है. एक जुलाई और दूसरा जनवरी सेशन. अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फिर डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करें अप्लाई?

  • जुलाई सेशन के एडमिशन के लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाएं. 

  • होम पेज पर आपको एडमिशन जुलाई 2025 की लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और नए रजिस्ट्रेशन पर जाएं. 

  • यहां अपनी डिटेल्स लिखकर लॉगिन करें और आवेदन फीस के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें. 

  • लास्ट में फाइनल पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और अपने पास सुरक्षा के तौर पर रख लें.

notification link- 

ये भी पढ़ें
इग्नू की तरफ से 300 से अधिक कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चलाई जाती हैं. यहां ग्रेजुएशन के लिए आप 48 कोर्सों और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 कोर्सों में से एडमिशन होते हैं. इसके अलावा छात्र कई डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि कोर्सेंज में भी एडमिशन ले सकते हैं.
About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

TAGS

IGNOU Admission 2025

Trending news

तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जाने पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
;