छात्रों के लिए खुशखबरी! IGNOU ने बढ़ाई रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन, एडमिशन के लिए छात्रों को मिला एक्स्ट्रा 15 दिन

IGNOU Admission 2025 Registration: इग्नू (IGNOU) ने ओपन डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में चलाए जा रहे सभी कोर्सेज के जुलाई 2025 सत्र दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. जी हां, ये उन छात्रों के लिए राहत भरी खबर हैं जिन्होंने अब तक किसी कारण से एडमिशन के लिए आवेदन नहीं किया था. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, छात्रों को और 15 दिनों का समय दिया गया है यानी कि अब आप 30 सितंबर 2025 तक दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

छात्र ध्यान रखें ये सर्टिफिकेट और सेमेस्टर बेस्ड कोर्सेज को छोड़कर सभी कोर्सज के लिए है. स्टूडेंट्स डिप्लोमा, बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएट के कई ऑनलाइन कोर्स के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. बता देंस इग्नू में साल में दो सेशन चलते है. एक जुलाई और दूसरा जनवरी सेशन. अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं फिर डिस्टेंस लर्निंग करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है.

कैसे करें अप्लाई?

जुलाई सेशन के एडमिशन के लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ignou.ac.in पर जाएं.

होम पेज पर आपको एडमिशन जुलाई 2025 की लिंक मिल जाएगी.

इस पर क्लिक करें और नए रजिस्ट्रेशन पर जाएं.

यहां अपनी डिटेल्स लिखकर लॉगिन करें और आवेदन फीस के साथ फॉर्म को भरकर सबमिट कर दें.

लास्ट में फाइनल पेज का प्रिंटआउट निकाल लें और अपने पास सुरक्षा के तौर पर रख लें.

notification link-

इग्नू की तरफ से 300 से अधिक कोर्सों में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया चलाई जाती हैं. यहां ग्रेजुएशन के लिए आप 48 कोर्सों और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 75 कोर्सों में से एडमिशन होते हैं. इसके अलावा छात्र कई डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आदि कोर्सेंज में भी एडमिशन ले सकते हैं.