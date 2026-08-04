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IGNOU Admission 2026: छात्रों के लिए बड़ी राहत! अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, जानें किन-किन कोर्सों में बढ़ी डेट

IGNOU Admission 2026: इग्नू ने जुलाई 2026 सत्र के लिए ODL और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026 तक बढ़ा दी है. जानें किन UG, PG, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में आवेदन कर सकते हैं, आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज और महत्वपूर्ण निर्देश.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:26 PM IST
IGNOU Admission 2026: छात्रों के लिए बड़ी राहत! अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, जानें किन-किन कोर्सों में बढ़ी डेट

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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