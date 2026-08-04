/IGNOU Admission 2026: छात्रों के लिए बड़ी राहत! अब 16 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, जानें किन-किन कोर्सों में बढ़ी डेट

उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जुलाई 2026 सत्र के लिए एडमिशन की अंतिम तारीख बढ़ाकर 16 अगस्त 2026 कर दी है. पहले आवेदन की अंतिम तिथि इससे पहले निर्धारित थी, लेकिन बड़ी संख्या में छात्रों की सुविधा और आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय ने समय बढ़ाने का फैसला लिया है. इससे उन अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अवसर मिलेगा जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.
बढ़ी हुई अंतिम तिथि का लाभ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगा. इसके अंतर्गत विभिन्न अंडरग्रेजुएट (UG), पोस्टग्रेजुएट (PG), डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में आवेदन किया जा सकता है. अलग-अलग कोर्स की पात्रता, फीस, अवधि और अन्य शर्तें अलग हो सकती हैं. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले संबंधित प्रोग्राम की पूरी जानकारी ध्यान से पढ़ लें.
इच्छुक उम्मीदवार सबसे पहले IGNOU के संबंधित एडमिशन पोर्टल पर जाकर New Registration विकल्प पर क्लिक करें. इसके बाद अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दर्ज करके रजिस्ट्रेशन पूरा करें. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्राप्त OTP के माध्यम से वेरिफिकेशन करें. इसके बाद यूजरनेम और पासवर्ड की मदद से लॉग इन करें और अपनी पसंद का कोर्स चुनकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें. निर्धारित फॉर्मेट में पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें. अंत में संबंधित कोर्स की फीस ऑनलाइन जमा करें, आवेदन सबमिट करें और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड कर सुरक्षित रख लें.
आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले उम्मीदवारों को संबंधित कोर्स की पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, फीस, कोर्स अवधि और अन्य निर्देशों को अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए. आवेदन फॉर्म में नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक विवरण और अन्य जानकारी सही-सही भरें. किसी भी प्रकार की त्रुटि भविष्य में दस्तावेज सत्यापन या प्रवेश प्रक्रिया के दौरान परेशानी का कारण बन सकती है. आवेदन जमा करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म का प्रीव्यू अवश्य देख लें.
IGNOU देश का सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम माना जाता है. यहां हर साल लाखों छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं. नौकरी करने वाले, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी और नियमित कॉलेज नहीं जा पाने वाले विद्यार्थियों के लिए यह विश्वविद्यालय एक बेहतरीन विकल्प है. कम फीस, लचीली पढ़ाई, ऑनलाइन लर्निंग सुविधा और देशभर में फैले स्टडी सेंटर इसे अन्य संस्थानों से अलग बनाते हैं. यही कारण है कि दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में IGNOU की विश्वसनीय पहचान बनी हुई है.
यदि आप जुलाई 2026 सत्र में IGNOU के किसी कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो 16 अगस्त 2026 से पहले आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें. अंतिम दिनों में वेबसाइट पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे आवेदन में देरी हो सकती है. इसलिए बेहतर होगा कि समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखें, आवेदन फॉर्म सावधानीपूर्वक भरें और फीस जमा करके कन्फर्मेशन पेज सुरक्षित डाउनलोड कर लें. समय पर किया गया आवेदन आपको अनावश्यक परेशानी से बचा सकता है और प्रवेश प्रक्रिया को आसान बना सकता है.