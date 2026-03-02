छूट न जाए साल! IGNOU ने दिया छात्रों को बड़ा 'सरप्राइज'; 15 मार्च तक बढ़ी आवेदन की तारीख

ignou admission jan 2026: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों को एक बड़ी सौगात दी है. विश्वविद्यालय ने आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाकर अब 15 मार्च 2026 कर दिया है. ये फैसला उन हजारों छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो व्यस्तता या तकनीकी कारणों से पहले अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे.

विशेष रूप से स्नातक यूजी , पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए यह राहत दी गई है. विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि अंतिम दिन की भीड़ और सर्वर की समस्याओं से बचने के लिए छात्र समय रहते अपना पंजीकरण पूरा कर लें. आइए, इस खबर में आवेदन की पूरी प्रक्रिया और कौन से जरूरी दस्तावेज हैं उसके बारे में डिटेल से समझते हैं.

क्या है फॉर्म भरने का सही तरीका?

आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से घर बैठे पूरी की जा सकती है. सबसे पहले विश्वविद्यालय की आधिकारिक प्रवेश वेबसाइट ignouiop.samarth.edu.in पर जाना होगा. वहां नया पंजीकरण करना होगा. नाम, ई मेल, मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद अपनी प्रोफाइल बनानी होगी. फिर फॉर्म खोलकर अपने पसंद का पाठ्यक्रम चुनना होगा. उसके बाद फोटो, हस्ताक्षर, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी होंगी. अंत में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा. फॉर्म जमा करने के बाद उसकी कॉपी सुरक्षित रखनी जरूरी है. भविष्य में यही कॉपी काम आएगी.

कौन-कौन से कागजात जरूरी?

फॉर्म भरते समय कुछ जरूरी कागजात पहले से तैयार रखने चाहिए. पासपोर्ट आकार की फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी होनी चाहिए. उम्र के प्रमाण के लिए दसवीं की रिजल्ट रखनी होगी. शैक्षणिक योग्यता से जुड़े प्रमाण पत्र भी जरूरी होंगे. यदि कोई आरक्षित वर्ग से है तो उसका प्रमाण पत्र भी लगाना होगा. आर्थिक छूट का लाभ लेने वाले छात्रों को आय से जुड़ा प्रमाण पत्र भी देना होगा. सही और साफ दस्तावेज देना बहुत जरूरी है. गलत कागज होने पर आवेदन रोका जा सकता है.

इन पाठ्यक्रमों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि छात्र अपनी सुविधा के मुताबिक पढ़ाई कर सकते हैं. घर से ही पढ़ने का मौका मिलता है. पढ़ने की सामग्री और कक्षा से जुड़ी सुविधाएं भी मिलती हैं. समय की बचत होती है. साथ ही यहां से मिलने वाली डिग्री को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मान्यता प्राप्त है. इसलिए यह डिग्री सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरियों में मान्य होती है. विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि 15 मार्च का इंतजार न करें, जल्द आवेदन कर लें.

