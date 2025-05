IGNOU में एडमिशन लेने का आखिरी मौका!फिर से खुला रजिस्ट्रेशन पोर्टल, फटाफट करें अप्लाई

IGNOU Re-Registration: अमूमन हर बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में जो स्टूडेंट्स इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें एक और मौका मिला है. इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने जुलाई शैक्षणिक सत्र 2025 के सभी कार्यक्रमों के लिए एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया है.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

री-रजिस्ट्रेशन पोर्टल सभी प्रकार के ओपन और डिस्टेंस लर्निंग (ODL) और ऑनलाइन कोर्स के लिए खोला गया है. यह पोर्टल 30 जून तक खुला रहेगा. छात्र 30 जून तक इग्नू के डैशबोर्ड पोर्टन ignou.samarth.edu.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. इसके लिए इच्छुक अभ्यार्थियों को इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपने कोर्स के अनुसार विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के लिए आवेदन और रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

इसके साथ ही स्टूडेंट्स के पास इस दौरान ये भी मौका होगा कि वे अपना एप्लीकेशन फॉर्म सीधा पोर्टल पर जाकर रद्द कर सकते हैं. ध्यान दें, एप्लीकेशन फॉम रद्द करने का आवोदन आपको आईग्राम और ईमेल से नहीं देना है, ये मान्य नहीं होगा. वहीं, एक बार एप्लीकेशन कैंसिल हो जाने के बाद आप वापस उसे रजिस्टर नहीं कर सकेंगे.

रिफंड कैसे मिलेगा

उम्मीदवार द्वारा कैंसिल किए गए एप्लीकेशन का रिफंड उन्हें विश्वाविद्यालय के पॉलिसी के तहत दिया जाएगा. री-रजिस्ट्रेशन, फॉर्म कैंसिलेशन और रिफंड को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार इग्नू के ऑफिशयल वेबसाइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं.

ऐसे करें री-रजिस्ट्रेशन

आमतौर पर विश्वविद्यालाओं में एक बार ही रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता है, लेकिन इग्नू साल में दो बार विद्यार्थियों को एडमिशन लेने का मौका देता है, जिस तरह इग्नू में दो बार रजिस्ट्रेशन होता है. उसी तरह साल में दो बार यहां परीक्षा भी होती है. पहली परीक्षा जून और दूसरी दिसंबर में आयोजित की जाती है.

OfficialIGNOU

The re-registration for the July 2025 session for all ODL and Online programmes is now open. The re-registration window will remain active from 15th May 2025 to 30th June 2025.

Link for the Re-Registration Portal: https://t.co/pS6Xlyr721

— IGNOU RC SAHARSA (IgnouSaharsa) May 15, 2025