इग्नू ने TEE December रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई लास्ट डेट, बिना लेट फीस अब इस तरीख तक कर सकते हैं आवेदन

IGNOU TEE December 2025 Last Date: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in से इसे चेक कर सकते हैं.
IGNOU TEE December 2025: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षा (IGNOU TEE December) के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है. अब बिना लेट फीस के उम्मीदवार अब 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 तक है. वहीं, लेट फीस के साथ आप 21 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.
कब होगी IGNOU TEE December परीक्षा?
ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षाएं 1 दिसंबर 2025 से आयोजित की जाएंगी जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगी. ये परीक्षा पेन और पेपर के साथ-साथ कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में होगी. दो शिफ्टों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. पहली शिफ्ट सुबह 10.00 बजे से 1.00 बजे तक चलेगी वहीं, दूसरी शिफ्ट शाम की है, जो दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 तक चलेगी.
डेट शीट कैसे डाउनलोड करें?
डेट शीट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा.
होमपेज पर आपको Announcement सेक्शन पर जाना है.
अब IGNOU TEE December 2025 Revised Date Sheet लिंक पर क्लिक करें.
ऐसा करते ही आपके सामने डेटशीट खुल जाएगी. आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें.
फॉर्म कैसे भरें?
परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों को सबसे पहले Samarth Portal पर जाकर लॉगिन करना होगा.
अब फॉर्म में सारी डिटेल्स अच्छे से फील करनी है.
आखिर में फीस पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दें और फाइनल पेज का प्रिंटआउट निकाल लें.