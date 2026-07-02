/IGNOU ने छात्रों को दी बड़ी राहत! जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक कर सकते हैं आवेदन

अगर आप इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) के छात्र हैं और जुलाई 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. विश्वविद्यालय ने छात्रों को एक और मौका देते हुए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब छात्र 15 जुलाई 2026 तक अपना री-रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. ये प्रक्रिया उन सभी मौजूदा छात्रों के लिए अनिवार्य है, जो अगले सेमेस्टर या नए शैक्षणिक वर्ष में अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं. विश्वविद्यालय ने छात्रों से अपील की है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लें.
हालांकि, री-रजिस्ट्रेशन केवल आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा. समय पर आवेदन नहीं करने वाले छात्रों को अगले सत्र में पढ़ाई जारी रखने में परेशानी हो सकती है.
IGNOU में पढ़ रहे सभी मौजूदा छात्रों के लिए हर नए सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष से पहले री-रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है. इसी प्रक्रिया के माध्यम से छात्र अपने अगले सेमेस्टर या वर्ष के लिए नामांकन की पुष्टि करते हैं. यदि कोई छात्र समय पर री-रजिस्ट्रेशन नहीं करता है, तो उसकी आगे की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. छात्रों को IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर री-रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड की मदद से लॉगिन करना होगा.
फिर व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी की जांच करने के बाद अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष के लिए विषयों का चयन करना होगा. अंत में निर्धारित प्रोग्राम फीस जमा कर आवेदन सबमिट करना होगा और भविष्य के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके सुरक्षित रखना होगा.
री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, ताकि देश-विदेश में पढ़ रहे छात्र आसानी से आवेदन कर सकें. सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर उपलब्ध Re-registration लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करें. अब अपनी व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक विवरण की पुष्टि करें. अगले सेमेस्टर या शैक्षणिक वर्ष के लिए आवश्यक कोर्स चुनें और निर्धारित फीस का ऑनलाइन भुगतान करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड या प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित रखें.
विश्वविद्यालय ने छात्रों को सलाह दी है कि आवेदन भरने से पहले सभी जानकारी ध्यान से जांच लें, ताकि बाद में किसी प्रकार की त्रुटि या संशोधन की आवश्यकता न पड़े.
इसी महीने IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए 36 पीएचडी प्रोग्रामों में प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू की है. इनमें राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, बायोकैमिस्ट्री, रसायन विज्ञान समेत कई विषय शामिल हैं. पीएचडी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को इंटरव्यू या वाइवा-वोसे में शामिल होना होगा. हालांकि, Junior Research Fellowship (JRF) या National Eligibility Test (NET) पास कर चुके अभ्यर्थियों को केवल इंटरव्यू देना होगा.
विश्वविद्यालय ने सभी छात्रों और अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे री-रजिस्ट्रेशन, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए नियमित रूप से IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. समय-समय पर जारी होने वाले अपडेट ही अंतिम और मान्य माने जाएंगे, इसलिए किसी भी अफवाह या गैर-आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने से बचें.