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IGNOU ने छात्रों को दी बड़ी राहत! जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक कर सकते हैं आवेदन

IGNOU Re-Registration July 2026: IGNOU ने जुलाई 2026 सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी है. जानें कौन आवेदन कर सकता है, ऑनलाइन री-रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और विश्वविद्यालय की नई पीएचडी एडमिशन अपडेट.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:00 AM IST
IGNOU ने छात्रों को दी बड़ी राहत! जुलाई 2026 री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ी, जानें अब कब तक कर सकते हैं आवेदन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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