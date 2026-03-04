Advertisement
IGNOU स्टूडेंट्स के लिए राहत की सांस! जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका

IGNOU स्टूडेंट्स के लिए राहत की सांस! जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका

IGNOU ने जनवरी 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की डेट पहले 31 जनवरी रखी थी. इसके बाद इसे 15 फरवरी तक बढ़ाया गया और अब इसे आगे बढ़ाकर 15 मार्च 2026 कर दिया गया है. छात्रों को एक और मौका मिल गया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 04, 2026, 10:12 AM IST
IGNOU स्टूडेंट्स के लिए राहत की सांस! जनवरी 2026 री-रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ी, अब इस तारीख तक मौका

IGNOU ने जनवरी 2026 सेशन के लिए री-रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 15 मार्च 2026 कर दी है. अब छात्र लेट फीस के साथ आवेदन कर सकते हैं. यह सुविधा ODL और ऑनलाइन कोर्स करने वाले छात्रों के लिए है. जो छात्र जनवरी 2026 सेशन में एडमिशन या री-रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनके लिए राहत की खबर है. IGNOU ने आवेदन की आखिरी तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है. अब छात्र 15 मार्च 2026 तक अपना फॉर्म भर सकते हैं. हालांकि इस बार आवेदन लेट फीस के साथ करना होगा.

किन छात्रों के लिए मौका
यह सुविधा भारत और विदेश दोनों के छात्रों के लिए उपलब्ध है. जो छात्र ODL यानी Open and Distance Learning या ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करना चाहते हैं. वे इस मौके का फायदा उठा सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सभी कोर्स के लिए नहीं है. सेमेस्टर बेस्ड और सर्टिफिकेट कोर्स इसमें शामिल नहीं हैं.

कैसे करें आवेदन
री-रजिस्ट्रेशन के लिए छात्रों को IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा. वहां लॉगिन करके अपनी जानकारी भरनी होगी और कोर्स चुनना होगा. इसके बाद फीस और लेट फीस ऑनलाइन जमा करनी होगी. अंत में फॉर्म सबमिट करके उसकी कॉपी सेव या प्रिंट कर लें.

कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी
फॉर्म भरते समय छात्रों को कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. इसमें हाल की फोटो, सिग्नेचर, पढ़ाई से जुड़े सर्टिफिकेट, और अगर लागू हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट शामिल है. SC, ST और OBC कैटेगरी के छात्रों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना होगा.

कौन-कौन से कोर्स मिलेंगे
IGNOU में कई तरह के कोर्स उपलब्ध हैं. इसमें BBA, BA, BCom, BSc, MSc, MCA, MBA, MA, MCom, MPhil और PhD जैसे कोर्स शामिल हैं. कुछ कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर भी होता है.

बता दें, अगर कोई छात्र एडमिशन लेने के बाद उसे कैंसिल करता है तो कुल फीस का 15% हिस्सा काट लिया जाएगा, जो ज्यादा से ज्यादा 2000 रुपये तक हो सकता है. लेकिन अगर 60 दिन के बाद एडमिशन कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा. वहीं छात्रों को सलाह दी गई है कि वे समय पर आवेदन करें और सही जानकारी भरें. साथ ही IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट मिस न हो.

यह भी पढ़ें: मिडिल ईस्ट में टेंशन हाई! CBSE ने 5-6 मार्च की बोर्ड परीक्षाएं टाली, छात्रों को अब नई तारीख का इंतजार

 

