IGNOU TEE December 2025 Exam: इग्नू ने जारी किया टर्म एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल, फटाफट लास्ट डेट से पहले भर दें फॉर्म
IGNOU TEE December 2025 Exam: इग्नू ने जारी किया टर्म एंड एग्जामिनेशन शेड्यूल, फटाफट लास्ट डेट से पहले भर दें फॉर्म

IGNOU TEE December 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) का रिवाइजड डेटशीट जारी कर दिया है. ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in से इसे चेक कर सकते हैं.  

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 08, 2025, 08:25 PM IST
IGNOU TEE December 2025 Date Sheet:  इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षा (IGNOU TEE December) के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन करने की लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 तक है. वहीं, लेट फीस जो कि 1100 रुपये हैं इसके साथ 7 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2025 तक कर सकते हैं. 

IGNOU TEE December परीक्षा कब होगी?
बता दें, दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षाएं 1 दिसंबर से आयोजित की जाएंगी जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगी. परीक्षा पेन और पेपर के साथ-साथ कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्ट में होगी पहली सुबह की शिफ्ट जो 10.00 बजे से 1. बजे तक चलेगी. दूसरी शाम की शिफ्ट जो दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 तक चलेगी. 

फॉर्म कैसे भरें?
परीक्षा फॉर्म भरने के लिए छात्रों को  Samarth Portal पर जाकर लॉगिन करना होगा. अगर कोई समस्या आती है तो स्टूडेंट्स termendexam@ignou.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

IGNOU TEE December 2025 डेट शीट कैसे डाउनलोड करें?

  • डेट शीट के लिए आपको सबसे पहले इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर दिए गए आपको Announcement सेक्शन पर क्लिक करना है.

  • अब IGNOU TEE December 2025 Revised Date Sheet लिंक पर क्लिक करें.  

  • अब डेटशीट डाउनलोड कर लें और प्रिंट निकाल लें.

