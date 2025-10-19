Advertisement
IGNOU December TEE 2025: इग्नू टर्म एंड एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

IGNOU TEE December 2025: इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी (IGNOU) ने दिसंबर 2025 टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE)के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ा दिया है. छात्र ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं.  

Oct 19, 2025
IGNOU TEE December 2025 Date Sheet: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय (IGNOU) ने दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षा (IGNOU TEE December) के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट को बढ़ा दिया है. ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट exam.ignou.ac.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पहले आवेदन करने की लास्ट डेट 20 अक्टूबर 2025 तक थी, जिसे अब बढ़ा दिया है. 

लास्ट डेट क्या है?
जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, अब उम्मीदवार बिना लेट फीस के साथ 26 अक्टूबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इसके अलावा लेट फीस के साथ आप 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 कर अप्लाई कर सकते हैं. 

IGNOU TEE December परीक्षा कब होगी?
परीक्षा की तारीखों की बात करें, तो दिसंबर सत्र की टर्म-एंड परीक्षाएं 1 दिसंबर से शुरू होगी, जो 14 जनवरी 2026 तक चलेगी. ये परीक्षा कंप्यूटर-आधारित परीक्षा (सीबीटी) मोड में आयोजित की जाएगी. एग्जाम दो शिफ्ट में होगी. पहली सुबह की शिफ्ट जो 10.00 बजे से शुरू होकर 1.00 बजे तक चलेगी. दूसरी शाम की शिफ्ट होगी, जो दोपहर 2.00 बजे से शाम 5.00 तक चलेगी. 

रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरें?

  • परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको Samarth Portal पर जाना होगा. 

  • यहां आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स डालनी होगी. 

  • नए पेज खुलने पर आपको इस परीक्षा से जुड़ी लिंक मिल जाएगी. 

  • इसपर क्लिक करें और अच्छे से फॉर्म को भरें. 

  • अगर कोई समस्या आती है तो आप termendexam@ignou.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं.

