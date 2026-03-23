सुनहरा मौका! IIIT से करें 'क्वांटम इंफॉर्मेशन' में एमटेक; बिना GATE पास किए ऐसे पाएं एडमिशन

IIIT MTech in Quantum Information Technology: भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIIT ने छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब चार साल का बीएससी कोर्स करने वाले छात्र भी एमटेक में दाखिला ले सकेंगे. पहले आमतौर पर बीटेक या बीई करने वाले छात्रों को ही यह मौका मिलता था. लेकिन अब नियमों में बदलाव करके ज्यादा छात्रों के लिए रास्ता खोल दिया गया है. इससे साइंस बैकग्राउंड वाले छात्रों को आगे बढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा.

संस्थान ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से एक नया कोर्स शुरू करने का ऐलान किया है. इस कोर्स का नाम एमटेक इन क्वांटम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रखा गया है. इसे एप्लाइड साइंस विभाग के तहत चलाया जाएगा. इस नए कोर्स में कुल 25 सीटें तय की गई हैं. यानी सीमित सीटों पर ही एडमिशन होगा. इसलिए छात्रों को तैयारी अच्छी करनी होगी.

GATE परीक्षा के बिना भी कर सकते हैं आवेदन

इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें दाखिले के लिए GATE परीक्षा जरूरी नहीं रखी गई है. हालांकि जिन छात्रों ने GATE पास किया है, उन्हें पहले मौका दिया जाएगा. अगर सीटें खाली रह जाती हैं, तो बिना GATE वाले छात्र भी आवेदन कर सकेंगे. ऐसे छात्रों का चयन संस्थान खुद करेगा. इसके लिए स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा. इससे उन छात्रों को भी फायदा मिलेगा, जो GATE नहीं दे पाए या सफल नहीं हो सके.

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योग्यता की बात करें तो छात्रों के पास 12वीं में फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है. इसके अलावा बीटेक, बीई, बीएससी, एमएससी या इंटीग्रेटेड बीएस-एमएस करने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं. अलग-अलग विषयों जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित से जुड़े छात्र इस कोर्स में शामिल हो सकते हैं. इससे अलग-अलग बैकग्राउंड के छात्रों को एक साथ सीखने का मौका मिलेगा.

दी जाएगी इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग

इस कोर्स में पढ़ाई के साथ-साथ प्रैक्टिकल अनुभव पर भी ध्यान दिया जाएगा. छात्रों को इंडस्ट्री से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी. इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट करने का भी मौका मिलेगा. इससे उनकी स्किल्स बेहतर होंगी और नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. कुल मिलाकर यह नया कोर्स उन छात्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं.

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