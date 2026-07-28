/IIM अहमदाबाद से PhD करना चाहते हैं? फीस की चिंता छोड़िए, मिलेगा पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट, जानें पात्रता और एडमिशन प्रोसेस

भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद (IIM Ahmedabad) का डॉक्टोरल प्रोग्राम इन मैनेजमेंट (PhD) उन छात्रों के लिए तैयार किया गया है, जो शोध के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और मैनेजमेंट से जुड़े नए विचारों पर काम करने की क्षमता रखते हैं. संस्थान के अनुसार, इस कार्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों को केवल उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा ही नहीं, बल्कि ट्यूशन फीस सहित व्यापक वित्तीय सहायता भी दी जाती है. इसका उद्देश्य छात्रों को आर्थिक चिंता से मुक्त रखते हुए रिसर्च पर पूरा ध्यान देने का अवसर देना है.
डॉक्टोरल प्रोग्राम के चेयरपर्सन संदीप चक्रवर्ती के अनुसार, IIM अहमदाबाद में रिसर्च के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. यहां मैनेजमेंट साहित्य, अंतरराष्ट्रीय जर्नल्स और रिसर्च डेटाबेस से समृद्ध लाइब्रेरी है. इसके अलावा हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, विषय आधारित रिसर्च सेंटर, फेलोशिप और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है. इससे छात्रों को वैश्विक स्तर की रिसर्च करने का अवसर मिलता है.
संस्थान की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, यह कार्यक्रम औसतन चार से पांच वर्ष का होता है. शुरुआती दो वर्षों में छात्रों को गहन कोर्सवर्क कराया जाता है, जिसमें एडवांस्ड डॉक्टोरल लेवल के विषयों के साथ अन्य पोस्टग्रेजुएट प्रोग्राम के कोर्स भी शामिल होते हैं. इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को मैनेजमेंट के विभिन्न क्षेत्रों की गहरी समझ देना और विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना होता है. कोर्सवर्क पूरा होने के बाद छात्रों को एक परीक्षा पास करनी होती है, जिसके बाद वे अपनी थीसिस एडवाइजरी कमेटी के मार्गदर्शन में शोध कार्य शुरू करते हैं.
IIM अहमदाबाद जल्द ही अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी करेगा. उम्मीदवार अधिकतम दो डॉक्टोरल स्पेशलाइजेशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. पिछले वर्ष आवेदन प्रक्रिया सितंबर में शुरू हुई थी और आवेदन की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी. वहीं, इंटरव्यू मार्च और अप्रैल के दौरान आयोजित किए गए थे. इस वर्ष भी इसी तरह की समय-सीमा रहने की संभावना है.
इस डॉक्टोरल प्रोग्राम के तहत उम्मीदवार कई प्रमुख विषयों में आवेदन कर सकते हैं. इनमें इकोनॉमिक्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फूड एंड एग्रीबिजनेस, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनोवेशन एंड मैनेजमेंट इन एजुकेशन, मार्केटिंग, ऑपरेशंस एंड डिसीजन साइंसेज, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पब्लिक सिस्टम्स और स्ट्रैटेजी शामिल हैं. छात्र अपनी रुचि और शैक्षणिक पृष्ठभूमि के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं.
पीएचडी प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी विषय में कम से कम 55% अंकों के साथ मास्टर डिग्री, दो वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा CA, CS या CMA जैसी प्रोफेशनल योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते उनके पास न्यूनतम निर्धारित अंक हों. वहीं, चार वर्षीय बैचलर डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए कम से कम 65% अंक या समकक्ष ग्रेड अनिवार्य है.
IIM अहमदाबाद के डॉक्टोरल प्रोग्राम में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को CAT या उसके समकक्ष परीक्षा जैसे GRE, GATE, JRF आदि में शामिल होना होगा. वहीं, एनआरआई और विदेशी उम्मीदवारों के लिए GMAT स्कोर स्वीकार किया जाता है. संस्थान के अनुसार, पीएचडी प्रवेश के लिए CAT स्कोर पांच वर्षों तक मान्य रहता है. लिखित परीक्षा के बाद योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसके आधार पर अंतिम चयन किया जाता है.