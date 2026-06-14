. इस बैच में 67 प्रतिशत पुरुष और 33 प्रतिशत महिला छात्र शामिल हैं

. यदि अनुभव की बात करें तो 41 प्रतिशत छात्र फ्रेशर्स हैं, जबकि 59 प्रतिशत के पास पहले से कार्य अनुभव है

. यह बैच एक विस्तृत शैक्षणिक मिश्रण को भी दर्शाता है, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों की हिस्सेदारी 54.7 प्रतिशत है

. इसके बाद कॉमर्स (11.5 प्रतिशत), विज्ञान (10.27 प्रतिशत) और कला (10 प्रतिशत) विषयों के छात्र आते हैं, जबकि बाकी छात्र अन्य विषयों से हैं

. फ्रेशर्स वेलकम समारोह में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और संस्थान के पूर्व छात्र गणेश मोहन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए

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अडानी समूह छात्रों को किस प्रकार का सहयोग दे रहा है? इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, अडानी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक प्रणव अडानी ने 'अडानी एक्सीलरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम' (AALP) को जारी रखने की घोषणा की है

. यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम हर साल संस्थान के छह मेधावी छात्रों को दो साल के लिए पूर्ण शुल्क स्कॉलरशिप (full-fee scholarship) प्रदान करता है, जिससे मेधावी छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होता है

. इस सहयोग को निरंतर बनाए रखने के लिए संस्थान और अडानी समूह के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं

. छात्रों के दैनिक कैंपस जीवन को आसान बनाने और कैंपस मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए अडानी समूह ने 200 साइकिलों को दान करने की भी घोषणा की है, जिससे छात्र आसानी से परिसर में आ-जा सकेंगे

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यह पहल उद्योग और शिक्षा जगत के लिए क्या मायने रखती है? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आईआईएम कलकत्ता की यह नीति उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है

. यह न केवल छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित करियर पथ (secure career path) भी प्रदान करता है

. अडानी समूह जैसी प्रमुख कॉर्पोरेट हस्तियों के साथ साझेदारी यह दर्शाती है कि उद्योग जगत भविष्य के व्यापारिक नेताओं को विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है

. ऐसी नीतियां स्नातक छात्रों को साहसी निर्णय लेने और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती हैं