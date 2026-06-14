Add Zee Business As A Preferred Source
App

अब कैंपस से सीधे कंपनी के मालिक बन सकेंगे छात्र, IIM कोलकाता की अनोखी पहल

IIM कलकत्ता ने एमबीए छात्रों के लिए एक विशेष पहल शुरू की है, जिसमें छात्र प्लेसमेंट सुरक्षित रखते हुए स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं. 63वें बैच के इंडक्शन में अडानी ग्रुप ने मेधावी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और कैंपस मोबिलिटी के लिए 200 साइकिलों की घोषणा की है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 14, 2026, 07:02 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:23 AM IST
अब कैंपस से सीधे कंपनी के मालिक बन सकेंगे छात्र, IIM कोलकाता की अनोखी पहल

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कितना महंगा हुआ सोना-चांदी; दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में क्या है रेट?
Gold-Silver Prices Today4 min ago
2
Bollywood Superhit Song5 min ago
3
AI job9 min ago
4
FIFA World Cup 202617 min ago
5
CBSE Result 202622 min ago