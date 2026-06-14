भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) कलकत्ता ने एक छात्र-अनुकूल पहल की घोषणा की है जो एमबीए छात्रों को कैंपस प्लेसमेंट की पहुंच खोए बिना स्टार्टअप (entrepreneurship) के क्षेत्र में उतरने की अनुमति देती है. इस अभूतपूर्व कदम का खुलासा संस्थान के 63वें एमबीए बैच के प्रेरण समारोह (induction ceremony) के दौरान निदेशक आलोक कुमार राय ने किया, जिसमें कुल 480 छात्र शामिल हैं
इस नए ढांचे के तहत, जो छात्र अपने स्टार्टअप बनाने के लिए एक साल के लिए प्लेसमेंट से हटने का विकल्प चुनते हैं, उन्हें प्लेसमेंट प्रक्रिया से स्थायी रूप से बाहर नहीं किया जाएगा. इसके बजाय, यदि वे स्टार्टअप के बाद वापस लौटने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें अगले वर्ष प्लेसमेंट प्रक्रिया में फिर से शामिल होने की अनुमति दी जाएगी
संस्थान ने इस पहल को छात्रों के लिए एकेडमिक सुरक्षा बनाए रखते हुए नवाचार (innovation) को प्रोत्साहित करने के लिए पेश किया है. निदेशक आलोक कुमार राय ने कहा कि स्टार्टअप का विकल्प चुनने वाले छात्र बाद में प्लेसमेंट में भाग लेने का अपना अवसर नहीं खोएंगे, जिससे उन्हें जोखिम और करियर की स्थिरता के बीच संतुलन बनाने का दूसरा मौका मिलेगा. ये 'विलंबित प्लेसमेंट' (deferred placement) नीति छात्रों को एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे वे नौकरी खोने के डर के बिना अपने रचनात्मक विचारों पर काम कर सकें. इससे एक ऐसा टैलेंट पूल तैयार होगा जिसके पास न केवल सैद्धांतिक प्रबंधन ज्ञान होगा, बल्कि जमीन से व्यवसाय खड़ा करने का व्यावहारिक अनुभव भी होगा
आईआईएम कलकत्ता का नया एमबीए बैच यह अलग-अलग प्रतिभाओं और बेहतरीन शिक्षा का शानदार उदाहरण है.
. इस बैच में 67 प्रतिशत पुरुष और 33 प्रतिशत महिला छात्र शामिल हैं
. यदि अनुभव की बात करें तो 41 प्रतिशत छात्र फ्रेशर्स हैं, जबकि 59 प्रतिशत के पास पहले से कार्य अनुभव है
. यह बैच एक विस्तृत शैक्षणिक मिश्रण को भी दर्शाता है, जिसमें इंजीनियरिंग के छात्रों की हिस्सेदारी 54.7 प्रतिशत है
. इसके बाद कॉमर्स (11.5 प्रतिशत), विज्ञान (10.27 प्रतिशत) और कला (10 प्रतिशत) विषयों के छात्र आते हैं, जबकि बाकी छात्र अन्य विषयों से हैं
. फ्रेशर्स वेलकम समारोह में उद्योग जगत की सक्रिय भागीदारी भी देखी गई, जिसमें बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और संस्थान के पूर्व छात्र गणेश मोहन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए
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अडानी समूह छात्रों को किस प्रकार का सहयोग दे रहा है? इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के दौरान, अडानी एंटरप्राइजेज के प्रबंध निदेशक प्रणव अडानी ने 'अडानी एक्सीलरेटेड लीडरशिप प्रोग्राम' (AALP) को जारी रखने की घोषणा की है
. यह छात्रवृत्ति कार्यक्रम हर साल संस्थान के छह मेधावी छात्रों को दो साल के लिए पूर्ण शुल्क स्कॉलरशिप (full-fee scholarship) प्रदान करता है, जिससे मेधावी छात्रों पर वित्तीय बोझ कम होता है
. इस सहयोग को निरंतर बनाए रखने के लिए संस्थान और अडानी समूह के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं
. छात्रों के दैनिक कैंपस जीवन को आसान बनाने और कैंपस मोबिलिटी को बेहतर करने के लिए अडानी समूह ने 200 साइकिलों को दान करने की भी घोषणा की है, जिससे छात्र आसानी से परिसर में आ-जा सकेंगे
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यह पहल उद्योग और शिक्षा जगत के लिए क्या मायने रखती है? शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आईआईएम कलकत्ता की यह नीति उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा बदलाव है
. यह न केवल छात्रों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित करियर पथ (secure career path) भी प्रदान करता है
. अडानी समूह जैसी प्रमुख कॉर्पोरेट हस्तियों के साथ साझेदारी यह दर्शाती है कि उद्योग जगत भविष्य के व्यापारिक नेताओं को विकसित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है
. ऐसी नीतियां स्नातक छात्रों को साहसी निर्णय लेने और नवाचार करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाती हैं