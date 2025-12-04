Advertisement
IIM CAT 2025 आंसर-की आज iimcat.ac.in पर होगी जारी, ऐसे आसानी से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट

IIM CAT 2025 Answer Keys: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड आज, 4 दिसंबर, 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी करेगा.

Dec 04, 2025, 02:55 PM IST
IIM CAT 2025 आंसर-की आज iimcat.ac.in पर होगी जारी, ऐसे आसानी से डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट

IIM CAT 2025 Provisional Answer Keys: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), कोझिकोड द्वारा आज, 04 दिसंबर, 2025 को कॉमन एडमिशन टेस्ट (CAT) 2025 की प्रोविजनल आंसर-की जारी किया जाएगा. ऐसे में जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे और उत्तर कुंजी जारी होने का इंतजार रहे थे, वे आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाकर उत्तर कुंजी अपलोड होने के बाद प्रोविजनल आंसर-की और अपना रिस्पांस शीट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, आंसर-की और रिस्पांस शीट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा. 

इस दिन हुई थी परीक्षा 
आईआईएम द्वारा कैट परीक्षा का आयोजन 30 नवंबर, 2025 को 170 परीक्षा शहरों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. वहीं, कैट 2025 उत्तर कुंजी को लेकर अगर किसी उम्मीदवार को आपत्ति होती है, तो उनके लिए आपत्ति दर्ज करने की विंडो 08 दिसंबर, 2025 के दोपहर 12 बजे से 10 दिसंबर, 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर खुली रहेंगी. इसी के साथ CAT 2025 रिस्पॉन्स शीट में छात्रों द्वारा परीक्षा में दिए गए सवालों के उत्तर शामिल होंगे, जिसे कैंडिडेट आंसर-की से मिलाने के बाद अपनी आपत्ति को तय समय सीमा के अंदर दर्ज कर सकेंगे. 

 

ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे आंसर-की
IIM CAT 2025 प्रोविजनल आंसर-की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद IIM CAT 2025 Provisional Answer Keys लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर आंसर-की आपके स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • आंसर-की को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक
ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक

