/IIM CAT 2026: 29 नवंबर को कैट परीक्षा, भारत के टॉप 10 कॉलेज में मिल सकता है दाखिला; जानें कौन दे सकता है ये एग्जाम?

Top 10 Institutes for IIM CAT 2026: क्या आप अपना करियर मैनेजमेंट क्षेत्र में बनाना चाहते हैं? अगर हां, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनजमेंट (IIM) की ओर से आयोजित की जाने वाली कैट परीक्षा 2026 इस साल 29 नवंबर को आयोजित की जाएगी. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को कैट परीक्षा के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा. 3 अगस्त से सुबह 10 बजे से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन विंडो ओपन हो जाएगी और इसके लिए लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.
इस राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को डियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (IIM) द्वारा आयोजित किया जाएगा जो कि एक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट (CBT) मोड परीक्षा होगी. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को 21 IIMs समेत दूसरे बड़े बिजनेस स्कूलों में दाखिला मिल सकता है. आइए देश के टॉप 10 बिजनेस स्कूलों के बारे में जानते हैं.
|इंस्टीट्यूट का नाम
|शहर
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|अहमदाबाद
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|बैंगलोर
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|कोझिकोड
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
|दिल्ली
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|लखनऊ
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|मुंबई
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|कोलकाता
|इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट
|इंदौर
|मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट
|गुरुग्राम
|जैवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट
|जमशेदपुर
भारत के टॉप संस्थान में एडमिशन के लिए CAT परीक्षा देने के बाद उसमें अच्छी रैंक के साथ क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अकं 50 प्रतिशत होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होना चाहिए. इसके अलावा जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की हो. अंडरग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर वाले छात्र भी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं.
कैट परीक्षा के लिए 3 अगस्त 2026 से आवेदन शुरू है और 5 सितंबर 2026 तक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं. आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवार 29 नवंबर 2026 को परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिसके लिए 4 नवंबर 2026 को एडमिट कार्ड जारी होगा. उम्मीद है कि परीक्षा का रिजल्ट जनवरी 2027 तक जारी हो सकता है. अधिक जानकारी और अन्य डिटेल्स के लिए आधिकारिक वेबसाइट iimcat.ac.in पर जा सकते हैं.