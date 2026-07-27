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IIM CAT 2026: 29 नवंबर को कैट परीक्षा, भारत के टॉप 10 कॉलेज में मिल सकता है दाखिला; जानें कौन दे सकता है ये एग्जाम?

Top 10 Institutes for IIM CAT 2026: मैनेजमेंट क्षेत्र में करियर बनाने वाले उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज ये है कि 29 नवंबर 2026 को कैट परीक्षा आयोजित की जाएगी. आइए देश के टॉप 10 संस्थान के नाम जानते हैं जिन्हें बिजनेस स्कूल के रूप में बेहतर माना जाता है.

Written BySimran Singh
Published: Jul 27, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 06:09 PM IST
IIM CAT 2026: 29 नवंबर को कैट परीक्षा, भारत के टॉप 10 कॉलेज में मिल सकता है दाखिला; जानें कौन दे सकता है ये एग्जाम?
Image Credit: IIM CAT Top 10 Colleges in India

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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