/IIM CAT 2026: 29 नवंबर को कैट परीक्षा, भारत के टॉप 10 कॉलेज में मिल सकता है दाखिला; जानें कौन दे सकता है ये एग्जाम?

भारत के टॉप संस्थान में एडमिशन के लिए CAT परीक्षा देने के बाद उसमें अच्छी रैंक के साथ क्वालीफाई करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए न्यूनतम अकं 50 प्रतिशत होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत होना चाहिए. इसके अलावा जरूरी है कि उम्मीदवार ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की हो. अंडरग्रेजुएट कोर्स के फाइनल ईयर वाले छात्र भी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं.