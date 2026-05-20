Advertisement
trendingNow13224000
Hindi Newsशिक्षाIIM ग्रेजुएट लड़की के साथ दिल्ली में हुआ मोये-मोये! ₹75,000 फूंककर पहुंची जॉब करने, दफ्तर के पते पर जो दिखा उड़ गए होश

IIM ग्रेजुएट लड़की के साथ दिल्ली में हुआ मोये-मोये! ₹75,000 फूंककर पहुंची जॉब करने, दफ्तर के पते पर जो दिखा उड़ गए होश

IIM बोधगया की MBA ग्रेजुएट सान्या ने दावा किया कि दिल्ली में मिली नौकरी का ऑफर धोखा साबित हुआ. कंपनी का ऑफिस ही नहीं मिला और 75 हजार रुपये खर्च करने के बाद उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 20, 2026, 07:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIM ग्रेजुएट लड़की के साथ दिल्ली में हुआ मोये-मोये! ₹75,000 फूंककर पहुंची जॉब करने, दफ्तर के पते पर जो दिखा उड़ गए होश

आज के दौर में अच्छी नौकरी पाने के लिए युवा दूसरे शहरों में जाने से भी नहीं डरते. लेकिन सोचिए अगर नौकरी का ऑफर ही धोखा निकल जाए तो क्या होगा? ऐसा ही दावा IIM बोधगया की MBA ग्रेजुएट सान्या ने किया है. सान्या ने बताया कि उन्हें दिल्ली की एक कंपनी से ऑफर लेटर मिला, जॉइनिंग डेट तय हुई और वह पूरे भरोसे के साथ दिल्ली पहुंच गईं. लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचीं तो वहां कंपनी का कोई दफ्तर ही नहीं था. इस पूरी घटना में उन्होंने करीब 75 हजार रुपये खर्च कर दिए. अब उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे स्टार्टअप हायरिंग सिस्टम की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.

आखिर क्या हुआ था?

IIM बोधगया से MBA करने वाली सान्या ने लिंक्डइन पर अपनी पूरी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि PIB Insurance Brokers नाम की कंपनी ने उन्हें ऑफर लेटर दिया था और जॉइनिंग डेट भी कन्फर्म कर दी गई थी. नौकरी पक्की मानकर वह अकेले दिल्ली शिफ्ट हो गईं. यहां आने के बाद उन्होंने रहने, सामान और दूसरे खर्चों पर करीब 75 हजार रुपये खर्च कर दिए. सान्या को भरोसा था कि उनका करियर अब शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऑफिस पहुंचकर क्या दिखा?

सान्या के मुताबिक 4 मई को जब वह कंपनी के दिए हुए पते पर पहुंचीं तो वहां कोई चालू ऑफिस नहीं मिला. उन्होंने करीब दो घंटे तक बाहर इंतजार किया और लगातार कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश करती रहीं. बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उस जगह का लीज एग्रीमेंट खत्म हो चुका था. इसके बावजूद कंपनी की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया जाता रहा कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जारी है और वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारी आईडी बनाई जा रही है. इस दौरान सान्या लगातार असमंजस और तनाव में रहीं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी सच बोल रही है या नहीं.

कैसे बढ़ती गई परेशानी?

सान्या ने बताया कि अगले कई हफ्तों तक कंपनी उन्हें सिर्फ इंतजार करने के लिए कहती रही. हर बार कुछ दिन और रुकने को कहा गया और उनकी जॉइनिंग टाल दी गई. आखिर में उन्हें बताया गया कि जुलाई से पहले कोई ऑनबोर्डिंग नहीं होगी. तब तक उनका काफी पैसा खर्च हो चुका था. सान्या का दावा है कि कंपनी ने पहले खर्चों में मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जब उन्होंने रिइम्बर्समेंट मांगा तो कंपनी के CEO ने जवाब देना बंद कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने कॉल और सोशल मीडिया अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए. इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से भी काफी परेशान कर दिया.

सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?

सान्या की पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बड़ी बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे स्टार्टअप हायरिंग सिस्टम की बड़ी समस्या बताया. कुछ यूजर्स ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाएं भी शेयर कीं, जहां महीनों तक जॉइनिंग टलती रही या कंपनियों ने आखिरी समय में ऑफर वापस ले लिया. एक यूजर ने लिखा कि तकनीकी राउंड क्लियर करने के बाद भी HR ने महीनों तक कोई जवाब नहीं दिया. वहीं कई लोगों ने सान्या के लिए सहानुभूति जताई और उम्मीद की कि उन्हें जल्द बेहतर नौकरी मिलेगी. बाद में सान्या ने बताया कि IIM बोधगया की प्लेसमेंट कमेटी ने उनकी मदद करते हुए उन्हें नई नौकरी दिलाने में सहयोग किया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

IIM Bodh GayaIIM बोधगयाDelhi Job Fraud

Trending news

‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
international art of giving day
‘शेयर टू शाइन’ थीम के साथ 190 देशों में गूंजा 'आर्ट ऑफ गिविंग' आंदोलन
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
Gold
भारत का इकलौता शहर, जहां बनता है देश का सबसे ज्यादा सोना, कहते हैं गोल्ड कैपिटल
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
Maharashtra news
'ये अनाथ हैं, आगे छोड़ देना', मासूमों को बस में बैठा प्रेमी के साथ फरार हुई मां
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
Mumbai News
मुंबई में अवैध मस्जिद पर बुलडोजर चला, पत्थर बरसाने वाले Zee News के कैमरे में कैद
NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?
neet paper leak
NEET पेपर लीक की जांच कहां तक पहुंची, CBI के हाथ अब तक क्या-क्या लगा?
अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
Amarnath Yatra
अमरनाथ यात्रा में अब टेंट नहीं, 'प्री-फ्रैब' में रहेंगे भोले के भक्त
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
Raisin capital
भारत का वो शहर, जहां पैदा होती है देश की 75% किशमिश; लोग कहते हैं Raisin Capital
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
Watermelon Case
तरबूज से हुई मौतों का रहस्‍य गहराया, नमक के सैंपल में छिपा है राज !
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
Golgappa Name
इस शहर में पहुंचते ही ठहर जाते हैं लड़कियों के पांव, सबसे अलग हैं यहां के गोलगप्पे
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है
Monsoon 2026
ये भी तो एक 'जंग' है! भीषण गर्मी में गुजरात से आई एक तस्वीर कुछ कह रही है