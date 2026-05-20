IIM ग्रेजुएट लड़की के साथ दिल्ली में हुआ मोये-मोये! ₹75,000 फूंककर पहुंची जॉब करने, दफ्तर के पते पर जो दिखा उड़ गए होश

IIM बोधगया की MBA ग्रेजुएट सान्या ने दावा किया कि दिल्ली में मिली नौकरी का ऑफर धोखा साबित हुआ. कंपनी का ऑफिस ही नहीं मिला और 75 हजार रुपये खर्च करने के बाद उन्हें भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ी. सोशल मीडिया पर यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है.
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आज के दौर में अच्छी नौकरी पाने के लिए युवा दूसरे शहरों में जाने से भी नहीं डरते. लेकिन सोचिए अगर नौकरी का ऑफर ही धोखा निकल जाए तो क्या होगा? ऐसा ही दावा IIM बोधगया की MBA ग्रेजुएट सान्या ने किया है. सान्या ने बताया कि उन्हें दिल्ली की एक कंपनी से ऑफर लेटर मिला, जॉइनिंग डेट तय हुई और वह पूरे भरोसे के साथ दिल्ली पहुंच गईं. लेकिन जब वह ऑफिस पहुंचीं तो वहां कंपनी का कोई दफ्तर ही नहीं था. इस पूरी घटना में उन्होंने करीब 75 हजार रुपये खर्च कर दिए. अब उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे स्टार्टअप हायरिंग सिस्टम की बड़ी लापरवाही बता रहे हैं.
आखिर क्या हुआ था?
IIM बोधगया से MBA करने वाली सान्या ने लिंक्डइन पर अपनी पूरी कहानी शेयर की. उन्होंने बताया कि PIB Insurance Brokers नाम की कंपनी ने उन्हें ऑफर लेटर दिया था और जॉइनिंग डेट भी कन्फर्म कर दी गई थी. नौकरी पक्की मानकर वह अकेले दिल्ली शिफ्ट हो गईं. यहां आने के बाद उन्होंने रहने, सामान और दूसरे खर्चों पर करीब 75 हजार रुपये खर्च कर दिए. सान्या को भरोसा था कि उनका करियर अब शुरू होने वाला है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद हालात पूरी तरह बदल गए. यह मामला अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं.
ऑफिस पहुंचकर क्या दिखा?
सान्या के मुताबिक 4 मई को जब वह कंपनी के दिए हुए पते पर पहुंचीं तो वहां कोई चालू ऑफिस नहीं मिला. उन्होंने करीब दो घंटे तक बाहर इंतजार किया और लगातार कंपनी के कर्मचारियों से संपर्क करने की कोशिश करती रहीं. बाद में उन्हें जानकारी मिली कि उस जगह का लीज एग्रीमेंट खत्म हो चुका था. इसके बावजूद कंपनी की तरफ से उन्हें भरोसा दिलाया जाता रहा कि ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया जारी है और वर्क फ्रॉम होम के लिए कर्मचारी आईडी बनाई जा रही है. इस दौरान सान्या लगातार असमंजस और तनाव में रहीं क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कंपनी सच बोल रही है या नहीं.
कैसे बढ़ती गई परेशानी?
सान्या ने बताया कि अगले कई हफ्तों तक कंपनी उन्हें सिर्फ इंतजार करने के लिए कहती रही. हर बार कुछ दिन और रुकने को कहा गया और उनकी जॉइनिंग टाल दी गई. आखिर में उन्हें बताया गया कि जुलाई से पहले कोई ऑनबोर्डिंग नहीं होगी. तब तक उनका काफी पैसा खर्च हो चुका था. सान्या का दावा है कि कंपनी ने पहले खर्चों में मदद का भरोसा दिया था, लेकिन जब उन्होंने रिइम्बर्समेंट मांगा तो कंपनी के CEO ने जवाब देना बंद कर दिया. इतना ही नहीं, उन्होंने कॉल और सोशल मीडिया अकाउंट तक ब्लॉक कर दिए. इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से भी काफी परेशान कर दिया.
सोशल मीडिया पर क्यों मचा बवाल?
सान्या की पोस्ट वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बड़ी बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने इसे स्टार्टअप हायरिंग सिस्टम की बड़ी समस्या बताया. कुछ यूजर्स ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाएं भी शेयर कीं, जहां महीनों तक जॉइनिंग टलती रही या कंपनियों ने आखिरी समय में ऑफर वापस ले लिया. एक यूजर ने लिखा कि तकनीकी राउंड क्लियर करने के बाद भी HR ने महीनों तक कोई जवाब नहीं दिया. वहीं कई लोगों ने सान्या के लिए सहानुभूति जताई और उम्मीद की कि उन्हें जल्द बेहतर नौकरी मिलेगी. बाद में सान्या ने बताया कि IIM बोधगया की प्लेसमेंट कमेटी ने उनकी मदद करते हुए उन्हें नई नौकरी दिलाने में सहयोग किया.