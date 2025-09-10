IIM MBA Admissions: मैनेजमेंट पढ़ाई के एडमिशन लेने वालों के लिए खुशखबरी! नए तरीके से होगा दाखिला, जानें CAT परीक्षा जरूरी होगा या नहीं?

IIM MBA Admissions 2026 Via JAP: भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) की ओर से मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए नए तरीके से एडमिशन प्रोसेस को लॉन्च किया गया है. MBA एडमिशन 2026 के लिए नई प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है. इसे ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस (JAP) नाम दिया गया है. भारत के चार अलग-अलग आईआईएम ने मिलकर इसे ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस की शुरुआत की है. आईआईएम काशीपुर, आईआईएम तिरुचिरापल्ली, आईआईएम रायपुर और आईआईएम रांची की ओर से जैप की शुरुआत की गई है. इन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की ओर से एमबीए एडमिशन की देखरेख की जाएगी. ऐसे में सवाल है कि क्या नए तरीके के एडमिशन प्रक्रिया शुरू होने पर दाखिला लेने वाले छात्रों को कुछ फायदा होगा? क्या CAT परीक्षा एमबीए एडमिशन के लिए जरूरी होगी? आइए इन सबके बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्या छात्रों को होगा फायदा?

दरअसल, जैप के जरिए छात्रों को एक कॉमन एडमिशन प्लेटफार्म मिलेगा. अगले साल के लिए एमबीए एडमिशन के लिए छात्रों के लिए JAP 2026 होगा. आईआईएम काशीपुर, आईआईएम तिरुचिरापल्ली, आईआईएम रायपुर और आईआईएम रांची में से किसी भी IIM में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग-अलग वेबसाइट पर नहीं जाना होगा. यहां चारों संस्थानों के लिए एडमिशन प्रोसेस को अपना सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

आईआईएम का मानना है कि ज्वाइंट एडमिशन प्रोसेस 2026 के जरिए मैनेजमेंट इंस्टिट्यूट्स जुड़ेंगे तो सभी का आपसी सहयोग बढ़ेगा. ऐसे में दाखिल करने वाले छात्रों पर भी गौर किया जा सकेगा. इसके अलावा आईआईएम के तहत एक ब्रांड के तौर पर भी मजबूती मिल सकेगी.

क्या IIM में दाखिले के लिए CAT की जरूरत होगी?

जी हां, आईआईएम की ओर से MBA एडमिशन2026 के प्रक्रिया में बदलाव किया गया है लेकिन प्रोसेस वैसा ही रहेगा. एक साथ चारसंस्थान मिल सकेंगे लेकिन कैट एग्जाम देना जरूरी होगा. आईआईएम में दाखिले के लिएजरूरी होगा कि छात्रों ने कैट परीक्षा दी हो और वो उसमें पास भी हुए हों. जैपसिर्फ 4 आईआईएम में से किसी एक में अप्लाई करने के लिए एक जरिया है. प्रवेशपरीक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें- Gen Z के लिए अच्छा मौका, IGNOU में ये 8 कोर्स बिल्कुल Free; जानें कब तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन