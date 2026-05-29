Advertisement
trendingNow13232478
Hindi Newsशिक्षाIIM में एडमिशन मिल गया तो क्या पढ़ाई फ्री हो जाती है? जानिए 2 साल के MBA का पूरा खर्च

IIM में एडमिशन मिल गया तो क्या पढ़ाई फ्री हो जाती है? जानिए 2 साल के MBA का पूरा खर्च

IM से MBA करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर. जानिए देश के टॉप IIMs में 2 साल के MBA कोर्स की फीस कितनी होती है, कौन-कौन सी सुविधाएं मिलती हैं और किन छात्रों को स्कॉलरशिप का फायदा मिलता है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 29, 2026, 05:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIM में एडमिशन मिल गया तो क्या पढ़ाई फ्री हो जाती है? जानिए 2 साल के MBA का पूरा खर्च

देश के लाखों छात्र IIM से MBA करने का सपना देखते हैं, क्योंकि यह संस्थान भारत के सबसे प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल माने जाते हैं. यहां से पढ़ाई करने वाले छात्रों को देश-विदेश की बड़ी कंपनियों में शानदार नौकरी के अवसर मिलते हैं. हालांकि, कई छात्रों के मन में सवाल रहता है कि क्या IIM में पढ़ाई फ्री होती है? इसका जवाब है नहीं. IIM में पढ़ाई पूरी तरह मुफ्त नहीं होती, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए कई तरह की स्कॉलरशिप उपलब्ध होती हैं. कई मामलों में छात्रों की पूरी फीस तक माफ हो जाती है, जिससे पढ़ाई का बोझ काफी कम हो जाता है.

कितनी होती है फीस?

भारत में इस समय कुल 21 IIM संस्थान हैं. इन संस्थानों में 2 साल के फुल टाइम MBA या PGP कोर्स की फीस लगभग 10 लाख रुपये से लेकर 26 लाख रुपये तक हो सकती है. फीस हर संस्थान की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से अलग होती है. पुराने और टॉप IIMs की फीस ज्यादा होती है, जबकि नए और रीजनल IIMs में खर्च अपेक्षाकृत कम रहता है. यही वजह है कि छात्र अपनी रैंक, बजट और करियर प्लान के अनुसार संस्थान चुनते हैं. CAT परीक्षा पास करने के बाद ही इन संस्थानों में दाखिला मिलता है.

टॉप IIMs का खर्च कितना?

देश के सबसे प्रसिद्ध IIMs में अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता का नाम सबसे ऊपर आता है. IIM अहमदाबाद में 2 साल के MBA कोर्स की फीस करीब 25 लाख रुपये है. वहीं IIM बैंगलोर और IIM कलकत्ता में भी कुल खर्च 24 से 25 लाख रुपये तक पहुंच जाता है. दूसरी तरफ IIM लखनऊ और IIM इंदौर में पढ़ाई का खर्च लगभग 20 से 21 लाख रुपये के बीच रहता है. इन संस्थानों की फीस ज्यादा जरूर है, लेकिन यहां मिलने वाला प्लेसमेंट पैकेज भी काफी आकर्षक माना जाता है. यही कारण है कि हर साल लाखों छात्र इन संस्थानों में एडमिशन पाने के लिए CAT परीक्षा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

नए IIM कितने सस्ते?

अगर नए और रीजनल IIMs की बात करें तो यहां फीस कुछ कम देखने को मिलती है. IIM रांची, IIM रोहतक, IIM त्रिची, IIM जम्मू और IIM सिरमौर जैसे संस्थानों में 2 साल के MBA की कुल फीस लगभग 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये तक होती है. इन संस्थानों में भी छात्रों को अच्छी शिक्षा और प्लेसमेंट के अवसर दिए जाते हैं. कम फीस होने की वजह से मध्यम वर्गीय परिवारों के छात्र भी यहां आसानी से पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकते हैं. पिछले कुछ वर्षों में इन नए IIMs की लोकप्रियता भी तेजी से बढ़ी है.

फीस में क्या-क्या शामिल?

IIM की फीस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं होती. इसमें हॉस्टल, रहने-खाने की सुविधाएं, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वाई-फाई, लर्निंग मटेरियल और कई अन्य सुविधाएं शामिल रहती हैं. इसके अलावा छात्रों को इंडस्ट्री एक्सपोजर, लाइव प्रोजेक्ट और एलुमनाई नेटवर्क का भी फायदा मिलता है. कई संस्थान विदेश एक्सचेंज प्रोग्राम और इंटरनेशनल ट्रेनिंग की सुविधा भी देते हैं. अगर कोई छात्र IIM से MBA करना चाहता है, तो उसे फीस के साथ मिलने वाली सुविधाओं को भी समझना चाहिए. सही जानकारी और तैयारी के साथ छात्र अपने करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

IIM MBA Fees 2026

Trending news

घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
amit shah
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
Rahul Gandhi
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
Pollution
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
Supreme Court
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट