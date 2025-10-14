इस IIM के स्टूडेंट्स की बल्ले-बल्ले! छात्रों को मिला ₹43,40,000 का पैकेज, शुरू हुआ नया MBA प्रोग्राम

IIM Raipur: आईआईएम रायपुर ने हाल ही में अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया है. इस खास दिन पर संस्थान ने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में भी जानकारी दी. आईआईएम रायपुर ने साल 2025 के प्लेसमेंट शानदान रिकॉर्ड बनाया है. इस साल छात्रों को सबसे बड़ा पैकेज 43,40,000 रुपये रहा. ये पैकेज पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा है.

वार्षिक पैकेज में यह उछाल साबित करता है कि न केवल स्टूडेंट्स की बढ़ती स्किल्स बल्कि इंडस्ट्री को आईआईएम रायपुर के ग्रेजुएट्स पर काफी भरोसा है. वहीं, पीजीपी (PGP) कार्यक्रम में छात्रों की संख्या भी पहले से बढ़ गई है, ये नंबर अब बढ़कर 343 हो गई है, जो संस्थान के लिए अच्छी बात है.

नया कोर्स हुआ शुरू

इसके साथ ही IIM रायपुर ने समारोह में बड़ी घोषणा की. दरअसल, संस्थान में एमबीए इन पब्लिक पॉलिसी (MBA in Public Policy)कोर्स की शुरुआत करने की बात कही गई. ये नया कोर्स सरकारी नीतियों, शासन और प्रशासन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने में छात्रों की मदद करेगा. इस नए कोर्स की शुरुआत आईआईएम रायपुर ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए शुरू किया है. एमबीए इन पब्लिक पॉलिसी कोर्स का लक्ष्य मैनेजमेंट स्किल्स के साथ-साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी मेकिंग की छात्रों को गहरी समझ देना है. इससे वे कोर्स खत्म करने के बाद सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों में बड़े बदलाव ला सकेंगे.

जानकारी के अनुसार, इस प्रोग्राम में आईआईएम अहमदाबाद के डायरेक्टर प्रो. भरत भास्कर, टाटा प्ले के सीएफओ श्री संबासिवन और डीएस ग्रुप के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री राजीव जैन शामिल हुए.