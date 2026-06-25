देश के प्रतिष्ठित भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) बेंगलुरु ने छात्रों के लिए एक नया BTech प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है. संस्थान अब अगस्त 2026 शैक्षणिक सत्र से BTech इन एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करेगा. इस कोर्स में दाखिला JoSAA 2026 काउंसलिंग के जरिए होगा. IISc का कहना है कि यह चार वर्षीय अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम छात्रों को एयरोस्पेस सेक्टर में मजबूत तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है.
यह BTech प्रोग्राम कुल चार साल यानी आठ सेमेस्टर का होगा और इसमें 128 क्रेडिट पूरे करने होंगे. पाठ्यक्रम में एयरोडायनामिक्स, प्रोपल्शन, एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर, फ्लाइट मैकेनिक्स, स्पेस मैकेनिक्स और गाइडेंस एंड कंट्रोल सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल किए गए हैं. IISc के अनुसार, कोर्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छात्रों को मजबूत वैज्ञानिक आधार के साथ-साथ आधुनिक तकनीक और इंजीनियरिंग की व्यावहारिक समझ भी मिल सके.
इस नए प्रोग्राम में सिर्फ क्लासरूम पढ़ाई ही नहीं, बल्कि प्रयोगात्मक शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया जाएगा. छात्रों को आधुनिक लैब्स में काम करने का मौका मिलेगा. इसके अलावा Aerospace Engineering X Lab तक पहुंच, डिजाइन-बिल्ड-फ्लाई कैपस्टोन प्रोजेक्ट और कई प्रैक्टिकल गतिविधियां भी कोर्स का हिस्सा होंगी. संस्थान का मानना है कि इससे छात्रों को वास्तविक इंजीनियरिंग चुनौतियों को समझने और उनका समाधान तैयार करने का अनुभव मिलेगा.
IISc ने बताया कि इस BTech प्रोग्राम में छात्रों को कई आधुनिक और उभरते क्षेत्रों में वैकल्पिक विषय (Electives) चुनने का मौका भी मिलेगा. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और मैटेरियल साइंस जैसे विषय शामिल हैं. इससे छात्र अपनी रुचि और भविष्य की जरूरतों के अनुसार विशेषज्ञता हासिल कर सकेंगे. यह व्यवस्था एयरोस्पेस इंडस्ट्री की बदलती तकनीकी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार की गई है.
संस्थान के अनुसार, तीसरे वर्ष से छात्रों को संरचित रिसर्च प्रोजेक्ट्स में शामिल होने का अवसर मिलेगा. इससे वे शुरुआती स्तर पर ही स्वतंत्र रिसर्च और इनोवेशन का अनुभव हासिल कर सकेंगे. वहीं, जो छात्र पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे, उन्हें पोस्टग्रेजुएट छात्रों के साथ ग्रेजुएट लेवल के कुछ कोर्स करने की भी अनुमति दी जा सकती है. इससे उच्च शिक्षा और रिसर्च में आगे बढ़ने का रास्ता आसान होगा.
IISc के इस नए BTech एयरोस्पेस इंजीनियरिंग प्रोग्राम में प्रवेश JoSAA 2026 काउंसलिंग के माध्यम से होगा. पात्रता, सीटों और अन्य प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए उम्मीदवार IISc के आधिकारिक अंडरग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल पर जाकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. संस्थान का कहना है कि यह नया प्रोग्राम अत्याधुनिक इंजीनियरिंग शिक्षा को बढ़ावा देने और देश में उच्च गुणवत्ता वाले अंडरग्रेजुएट कोर्स उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.