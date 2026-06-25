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IISc में अब BTech एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई, JoSAA काउंसलिंग से मिलेगा एडमिशन

IISc बेंगलुरु ने 2026-27 सत्र से नया BTech Aerospace Engineering प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है. जानिए एडमिशन प्रक्रिया, JoSAA काउंसलिंग, कोर्स की खासियत, लैब, रिसर्च और करियर से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 25, 2026, 02:48 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 02:48 PM IST
IISc में अब BTech एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई, JoSAA काउंसलिंग से मिलेगा एडमिशन
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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