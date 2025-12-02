IIT छात्रों के साथ धोखेबाजी... 20+ कंपनियों ने अचानक रद्द किए थे जॉब ऑफर; अब प्लेसमेंट ड्राइव में हुए बैन!

IIT Placement Ban Companies: देश के प्रमुख तकनीकी संस्थान IIT में सोमवार से प्लेसमेंट सीजन की शुरुआत हो गई है. लेकिन इस साल 20 से ज्यादा कंपनियों को प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने से रोक दिया गया है. इन कंपनियों ने पिछले साल छात्रों को दिए गए जॉब ऑफर अचानक रद्द कर दिए थे. कुछ मामलों में ऑफर जून या जुलाई में ही रद्द हो गए थे, जबकि छात्रों की जॉइनिंग डेट नजदीक थी.

इन कारणों के वजह से किया कंपनियों को बाहर

IITके नियमों के अनुसार अगर किसी छात्र के पास पहले से ऑफर है तो वह दूसरे इंटरव्यू में नहीं बैठ सकता है. ऐसे में देर से ऑफर रद्द होने पर छात्रों का करियर प्रभावित होता है और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ता है. इसी कारण सभी IIT ने मिलकर इन कंपनियों को इस साल के प्लेसमेंट से बाहर रखने का फैसला किया है.

कोऑर्डिनेटर्स ने तैयार की लिस्ट

इन कंपनियों में मुख्य रूप से डेटा एनालिटिक्स और सॉफ्टवेयर आधारित कंपनियां शामिल हैं. हालांकि, ये कंपनियां ऑफ-कैंपस प्लेसमेंट के जरिए छात्रों को जॉब दे सकती हैं. आईआईटी के एक प्रोफेसर ने बताया कि इस साल 15 आईआईटी के प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर्स ने मिलकर इन कंपनियों की लिस्ट तैयार की है. उन्होंने कहा कि "हमने उनकी पुरानी रिकॉर्ड भी देखी हैं. कुछ कंपनियों ने पहले भी ऑफर रद्द किए थे और कई आईआईटी ने इन्हें पहले ही प्लेसमेंट से बाहर रखा था,"

कई कंपनियों ने ऑफर रद्द करने के अलावा सैलरी पैकेज में भी कटौती की थी. आईआईटी की प्लेसमेंट टीम अब इन कंपनियों के ऊंचे अधिकारियों से बात कर रही है ताकि स्थिति को सुधारा जा सके.

जॉइनिंग डेट के बाद भी रद्द

आईआईटी-बॉम्बे के एक कंप्यूटर साइंस ग्रैजुएट ने बताया कि उन्हें एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने दिसंबर में नौकरी का ऑफर दिया था और उनकी जॉइनिंग डेट 1 जून थी. उसने बताया "मेरा ऑफर 29 मई को रद्द कर दिया गया था. पैकेज लगभग 30 लाख रुपये का था. हालांकि मुझे जल्द ही एक बेहतर ऑफर मिल गया और आईआईटी-बॉम्बे ने भी मदद की है"

प्रोफेसर ने यह भी बताया कि इस साल IIT केंद्र सरकार के विकास भारत प्रोग्राम के तहत प्रमोट किए गए स्टार्टअप्स को प्लेसमेंट में भाग लेने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं. प्रोफेसर ने कहा कि "जॉब मार्केट थोड़ा धीमा है, लेकिन हम अधिक कंपनियों और प्रमुख कॉलेजों में इनक्यूबेट किए गए स्टार्टअप्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. अब तक प्लेसमेंट सीजन अच्छा लग रहा है," इस साल आईआईटी के छात्रों को प्लेसमेंट के नए अवसर मिलने की उम्मीद है और संस्थान छात्रों की करियर सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहे हैं.

