Advertisement
trendingNow13111431
Hindi Newsशिक्षाIIT Admission 2026: देश के टॉप IIT में बिना JEE एडमिशन! जानें कौन से हैं ये खास कोर्स और कैसे मिलेगा दाखिला

IIT Admission 2026: देश के टॉप IIT में बिना JEE एडमिशन! जानें कौन से हैं ये खास कोर्स और कैसे मिलेगा दाखिला

12वीं में साइंस लेने के बाद हर छात्र का सपना होता है कि वो आईआईटी में पढ़ाई करें पर JEE की कठिन तैयारी और रिजल्ट का दबाव कई बच्चों को रास्ते में ही रोक देता है. आजकल की फास्ट मूविंग दुनिया में पढ़ाई के क्षेत्र में भी अब समय बदल रहा है. कई IIT ऐसे नए कोर्स लेकर आए हैं जिनमें एडमिशन के लिए JEE स्कोर जरूरी नहीं है.

 

Written By  shambhavi punam|Last Updated: Feb 16, 2026, 01:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IIT Admission 2026: देश के टॉप IIT में बिना JEE एडमिशन! जानें कौन से हैं ये खास कोर्स और कैसे मिलेगा दाखिला

आज की दुनिया सिर्फ किताबों के नंबर से नहीं बल्कि स्किल से आगे बढ़ रही है. यही वजह है कि कई IIT अब ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जो छात्रों को नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं. इन कोर्स में एडमिशन के लिए JEE जरूरी नहीं होती है  बल्कि छात्र सीधे आवेदन कर सकते हैं. आज की दुनिया में मेहनत और स्किल के दम पर भी IIT से जुड़ने का मौका मिल सकता है. डेटा साइंस, AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे नए जमाने के कोर्स में बिना JEE आवेदन का मौका मिल रहा है. 12वीं पास छात्र और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों इन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कई कोर्स ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में हैं जिससे रोजमर्रा के कामों के साथ पढ़ाई आसान हो जाती है. 

IIT Madras का डेटा साइंस प्रोग्राम
इस प्रोग्राम में 12वीं पास छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं. शुरुआत में छोटा सा क्वालिफायर टेस्ट होता है और पास करने के बाद आगे पढ़ाई जारी रहती है. इसमें सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री तक अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं.

IIT Delhi और IIT Kanpur
इसी तरह IIT Delhi और IIT Kanpur जैसे संस्थान AI, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं. ये कोर्स खासकर उन लोगों के लिए हैं जो नौकरी के साथ नई स्किल को बारीकी से सीखना चाहते हैं. ये लगभग 5 से 8 महीने तक का कोर्स है. 

Add Zee News as a Preferred Source

IIT Guwahati और IIT Bombay
लाइफ साइंस में रुचि रखने वालों के लिए IIT Guwahati जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े कोर्स ऑफर कर रहा है. वहीं IIT Bombay ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रामिंग जैसे कोर्स ऑफर करता है जो 12वीं के छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. आईआईटी बॉम्बे स्वयम (Swayam) पोर्टल के जरिए भी कई कोर्स ऑफर कर रहा है.

फ्लेक्सिबिलिटी 
इन कोर्स की खास बात यह है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है जो छात्रों के हीत में काम करती है. छात्र घर से पढ़ सकते हैं, नौकरी के साथ पढ़ सकते हैं और अपने क्षमता के हिसाब से सीख सकते हैं. साथ ही इनका फोकस उन स्किल पर होता है जिनकी आज कंपनियों में सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है. जिन लोगों को बिना JEE का एग्जाम दिए आईआईटी में पढ़ना है उनके लिए ये कोर्स परफेक्ट साबित हो सकते हैं.

About the Author
author img
shambhavi punam

जी न्यूज के लाइफस्टाइल, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट सेक्शन में, ये फैशन, डिजाइन, करियर ऑपरट्यूनिटी और ट्रेंडिंग गॉसिप पर अपनी खास पैनी नजर रखती हैं. ये नए फैशन ट्रेंड्स, बॉलीवुड की चमक-दमक, और डिजाइन की...और पढ़ें

TAGS

iit admission 2026IIT coursesswayam course

Trending news

ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
Kerala News
ब्रेन डेड का मतलब क्या है? छोटे ताबूत में कौन था जिसे पुलिसवालों ने किया सैल्यूट
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
Bhupen Kumar Borah Resigns
कांग्रेस को झटका! भूपेन बोराह ने छोड़ी पार्टी; BJP में शामिल होने की अटकलें तेज
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
bomb blast
छत पर शख्स बना रहा था बम… अचानक हुआ धमाका, विस्फोट में गई मां-बेटे की जान
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
Udhayanidhi Stalin
हिंदी थोपने का मामला...मोदी-शाह की राजनीति नहीं चलेगी, इस डिप्‍टी सीएम ने दी चुनौती
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
Indian Pakistan match
मुझे पाकिस्तान की हार से दुख हुआ... सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने क्यों कहा ऐसा?
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
bengaluru bank deputy manager
2.7KG सोना लॉकर से गायब! बेंगलुरु के बैंक मैनेजर ने ग्राहकों के गहनों पर लगाया सट्टा
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
Tipu Sultan-Shivaji Comparison
शिवाजी बनाम टीपू पर छिड़ा सम्मान का संग्राम, उद्धव ने कांग्रेस पर साधा निशाना
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
drug traffickers
नशे के सौदागर अब नहीं बनेंगे नेता! हिमाचल में तस्करों के चुनाव लड़ने पर लगाई गई रोक
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
Kerala News
कांग्रेस नेताओं पर अफसोस है... विधानसभा चुनाव से पहले अब क्या बोल गए मणिशंकर अय्यर?
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड
bengal elections
ECI का बड़ा एक्शन, ड्यूटी में लापरवाही करने वाले बंगाल के 7 अधिकारी सस्पेंड