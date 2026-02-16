IIT Admission 2026: देश के टॉप IIT में बिना JEE एडमिशन! जानें कौन से हैं ये खास कोर्स और कैसे मिलेगा दाखिला

12वीं में साइंस लेने के बाद हर छात्र का सपना होता है कि वो आईआईटी में पढ़ाई करें पर JEE की कठिन तैयारी और रिजल्ट का दबाव कई बच्चों को रास्ते में ही रोक देता है. आजकल की फास्ट मूविंग दुनिया में पढ़ाई के क्षेत्र में भी अब समय बदल रहा है. कई IIT ऐसे नए कोर्स लेकर आए हैं जिनमें एडमिशन के लिए JEE स्कोर जरूरी नहीं है.
आज की दुनिया सिर्फ किताबों के नंबर से नहीं बल्कि स्किल से आगे बढ़ रही है. यही वजह है कि कई IIT अब ऐसे प्रोग्राम चला रहे हैं जो छात्रों को नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं. इन कोर्स में एडमिशन के लिए JEE जरूरी नहीं होती है बल्कि छात्र सीधे आवेदन कर सकते हैं. आज की दुनिया में मेहनत और स्किल के दम पर भी IIT से जुड़ने का मौका मिल सकता है. डेटा साइंस, AI, रोबोटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे नए जमाने के कोर्स में बिना JEE आवेदन का मौका मिल रहा है. 12वीं पास छात्र और वर्किंग प्रोफेशनल दोनों इन कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. कई कोर्स ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में हैं जिससे रोजमर्रा के कामों के साथ पढ़ाई आसान हो जाती है.
IIT Madras का डेटा साइंस प्रोग्राम
इस प्रोग्राम में 12वीं पास छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं. शुरुआत में छोटा सा क्वालिफायर टेस्ट होता है और पास करने के बाद आगे पढ़ाई जारी रहती है. इसमें सर्टिफिकेट से लेकर डिग्री तक अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं.
IIT Delhi और IIT Kanpur
इसी तरह IIT Delhi और IIT Kanpur जैसे संस्थान AI, रोबोटिक्स और क्लाउड कंप्यूटिंग पर प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं. ये कोर्स खासकर उन लोगों के लिए हैं जो नौकरी के साथ नई स्किल को बारीकी से सीखना चाहते हैं. ये लगभग 5 से 8 महीने तक का कोर्स है.
IIT Guwahati और IIT Bombay
लाइफ साइंस में रुचि रखने वालों के लिए IIT Guwahati जेनेटिक इंजीनियरिंग से जुड़े कोर्स ऑफर कर रहा है. वहीं IIT Bombay ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रोग्रामिंग जैसे कोर्स ऑफर करता है जो 12वीं के छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकते हैं. आईआईटी बॉम्बे स्वयम (Swayam) पोर्टल के जरिए भी कई कोर्स ऑफर कर रहा है.
फ्लेक्सिबिलिटी
इन कोर्स की खास बात यह है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी है जो छात्रों के हीत में काम करती है. छात्र घर से पढ़ सकते हैं, नौकरी के साथ पढ़ सकते हैं और अपने क्षमता के हिसाब से सीख सकते हैं. साथ ही इनका फोकस उन स्किल पर होता है जिनकी आज कंपनियों में सबसे ज्यादा डिमांड चल रही है. जिन लोगों को बिना JEE का एग्जाम दिए आईआईटी में पढ़ना है उनके लिए ये कोर्स परफेक्ट साबित हो सकते हैं.