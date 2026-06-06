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IIT प्रवेश में CBSE अंकों में राहत! आईआईटी रुड़की का बड़ा अपडेट, 12वीं में इतने अंक लाने वाले छात्रों का हो सकेगा एडमिशन

IIT Admission CBSE Marks Relaxation: आईआईटी में प्रवेश की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए गुड न्यूज है. दरअसल, आईआईटी रुड़की की ओर से सीबीएसई 12वीं अंकों में राहत दी गई है. आइए जानते हैं कितने अंक लाने वाले छात्रों को आईआईटी में एडमिशन मिल सकेगा.

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 07:28 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:29 AM IST
IIT प्रवेश में CBSE अंकों में राहत! आईआईटी रुड़की का बड़ा अपडेट, 12वीं में इतने अंक लाने वाले छात्रों का हो सकेगा एडमिशन
Image Credit: IIT Admission eligibility

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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