/IIT प्रवेश में CBSE अंकों में राहत! आईआईटी रुड़की का बड़ा अपडेट, 12वीं में इतने अंक लाने वाले छात्रों का हो सकेगा एडमिशन

IIT Admission CBSE Marks Relaxation: सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए भी ओएसएम की गड़बड़ी के कारण कम अंक एक बड़ी चिंता बन चुके हैं. जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले वो उम्मीदवार जो आईआईटी में एडमिशन पाना चाहते हैं और उसके लिए JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा भी लेंगे लेकिन उनके लिए एक समस्या सीबीएसई बोर्ड के अंक बने हुए थे. हालांकि, जिन-जिन छात्रों को अपने अंक कम लगे वो री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपना रहे हैं. मगर JoSAA काउंसलिंग की लास्ट डेट 11 जून 2026 होने के कारण उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें या नहीं, अब इस सारी कंफ्यूजन को बोर्ड ने दूर कर दिया है.
दरअसल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) रुड़की की ओर से 5 जून, 2026 को कहा गया कि वर्तमान आईआईटी प्रवेश के लिए कक्षा 12 के न्यूनतम अंकों की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं, वो भी चल रही JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं. स्टूडेंट्स को जेईई रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की जाएगी.
इस साल राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का आयोजन आईआईटी-रुड़की ने किया था जिसने आईआईटी एडमिशन के लिए 12वीं के अंक से ज्यादा महत्व जेईई एडवांस्ड की रैंक को दिया है. आईआईटी-रुड़की की ओर से जानकारी दी गई कि जनरल/OBC-NCL/जनरल-ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए कम से कम 75% अंक और एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के उम्मीदवार कम से कम 65% अंक हासिल करना जरूरी है और इतने अंक लाने वाले छात्र अपनी पसंदीदा आईआईटी को भरने के लिए पात्र हैं.
आईआईटी-रुड़की ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट कर कहा कि 'जिन स्टूडेंट के कक्षा 12 (या समकक्ष) में 75% से कम अंक हैं (सामान्य/ओबीसी-एनसीएल/सामान्य-ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए) या 65% से कम अंक हैं (एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के लिए), कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें: आप अभी अपनी पसंद भरने के पात्र हैं और आपकी रैंक के आधार पर आपको सीटें आवंटित की जाएगी. आपको अपनी श्रेणी के अनुसार कम से कम 75% या 65% अंकों के साथ संशोधित स्कोर कार्ड 15 जुलाई 2026 तक orgjee@iitr.ac.in पर ईमेल के माध्यम से भेजना होगा. इसे प्राप्त होने पर, चौथे दौर के अंत में आपको जो भी सीट आवंटित की जाएगी, उस पर प्रवेश दिया जाएगा.'
For those students whose Class 12 (or equivalent) marks are less than 75% (for General/OBC-NCL/GEN-EWS categories) or less than 65% (for SC/ST/PwD categories), please note the following: You are eligible to fill in your choices at present and seats will be allocated to you based…
— IIT Roorkee (@iitroorkee) June 5, 2026
JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं. दरअसल, जेईई एडवांस्ड की रैंक के आधार पर सीटें आवंटित की जाएंगी. देश भर के आईआईटी और कई अन्य प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में ग्रेजुएशन डिग्री में एडमिशन के लिए जेईई एडवांस्ड रैंक प्रवेश द्वार है. कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाने होंगे. ध्यान रहे कि JoSAA काउंसलिंग के आवेदन की लास्ट डेट 11 जून है और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही आईआईटी में प्रवेश मिल सकता है.