/IIT प्रवेश में CBSE अंकों में राहत! आईआईटी रुड़की का बड़ा अपडेट, 12वीं में इतने अंक लाने वाले छात्रों का हो सकेगा एडमिशन

IIT Admission CBSE Marks Relaxation: सीबीएसई कक्षा 12वीं के रिजल्ट की घोषणा के बाद से ही विवादों में घिरा हुआ है और स्टूडेंट्स के लिए भी ओएसएम की गड़बड़ी के कारण कम अंक एक बड़ी चिंता बन चुके हैं. जेईई एडवांस्ड परीक्षा देने वाले वो उम्मीदवार जो आईआईटी में एडमिशन पाना चाहते हैं और उसके लिए JoSAA काउंसलिंग में हिस्सा भी लेंगे लेकिन उनके लिए एक समस्या सीबीएसई बोर्ड के अंक बने हुए थे. हालांकि, जिन-जिन छात्रों को अपने अंक कम लगे वो री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को अपना रहे हैं. मगर JoSAA काउंसलिंग की लास्ट डेट 11 जून 2026 होने के कारण उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करें या नहीं, अब इस सारी कंफ्यूजन को बोर्ड ने दूर कर दिया है.