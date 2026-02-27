IIT Admission 2026: JEE स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी! 12 IIT संस्थानों में AI और डेटा साइंस की एंट्री

IIT BTech Courses Admission 2026: हर साल हजारों-लाखों की संख्या में उम्मीदवार बीटेक एडमिशन के लिए जेईई परीक्षाओं में शामिल होते हैं और पास होने के बाद बीटेक में एडमिशन के लिए देश के विभिन्न आईआईटी संस्थानों में अपना नाम चाहते हैं. आमतौर पर आईआईटी बॉम्बे का नाम चर्चाओं मे रहता है, लेकिन पिछले साल बीटेक एडमिशन के लिए टॉप 25 स्टूडेंट्स की पहली पसंद आईआईटी दिल्ली रही थी. आईआईटी में एडमिशन के लिए 18,188 सीटें अलॉट की गई थी. हालांकि, इस साल 2026 में सीटों की संख्या बढ़ सकती है. जेईई स्टूडेंट्स के लिए खुशी की बात ये है कि नए कोर्स को जोड़ दिया गया है जिससे सीटों में बढ़ोतरी होना तय है.

ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) के स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है कि उन्हें नए कोर्स में एडमिशन लेने का मौका मिलेगा. देश के 23 में से 12 आईआईटी संस्थानों में नए कोर्स को जोड़ा गया है. इसकी शुरुआत कर दी गई है. साथ में अन्य शॉर्ट टर्म कोर्स भी जोड़े जा सकते हैं जो सीटों की संख्या बढ़ा सकते हैं.

AI और डेटा साइंस कोर्स शामिल

देश के 12 IITs में AI और डेटा साइंस जैसे नए कोर्स जोड़े गए हैं और इनकी शुरुआत कर दी गई है. इन कोर्स के शुरू होने से सीटों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है जिससे जेईई स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन की प्रक्रिया आसान हो सकती है. बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (BTech in AI) करने की इच्छा रखने वाले स्टूडेंट्स 12 आईआईटी में से किसी एक में एडमिशन का सोच सकते हैं. कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग (CSE) के लिए भी सीटें बढ़ाई जा सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

इन आईआईटी संस्थानों में एआई और कंप्यूटर साइंट कोर्स शुरू

आईआईटी मद्रास

आईआईटी गुवाहाटी

आईआईटी रुड़की

आईआईटी गांधीनगर

आईआईटी हैदराबाद

आईआईटी जोधपुर

आईआईटी रोपड़

आईआईटी पटना

IIT पलक्कड़

IIT भिलाई

23 में से 12 IITs हैं जो एआई और डेटा इंजीनियरिंग के कोर्स करा रहे हैं. बीटेक से लेकर स्टूडेंट्स एमटेक और पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं. एआई और डेटा साइंस कोर्स में मास्टर डिग्री से लेकर पीएचडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं. अलग-अलग आईआईटी की ओर से कोर्स कराया जा रहा है.

JEE एडवांस्ड में इतने कैंडिडेट्स

जनरल से लेकर EWS कैटेगरी के 25000 स्टूडेंट्स

एसटी कैटेगरी में 18750 स्टूडेंट्स

एससी कैटेगरी में 37500 स्टूडेंट्स

ओबीसी एनसीएल पीडब्ल्यूडी और ओबीसी एनसीएल वर्ग में 67500 स्टूडेंट्स

ऊपर बताए गए संख्या में कैंडिडेट्स हैं जो आईआईटी में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल हो सकते हैं. साल 2025 में आईआईटी में एडमिशन के लिए परीक्षा देने वाले 25,0243 एलिजिबल कैंडिडेट्स थे और उनमें से केवल 1.87 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था और करीब 1.80 लाख उम्मीदवारों ने एग्जाम दिया था जिनमें से 54,378 उम्मीदवार क्वालीफाई हुए थे. उम्मीद है कि इस साल नए कोर्स के साथ उम्मीदवारों को अधिक सीटें मिल सकेंगी जिससे ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों का आईआईटी में एडमिशन हो सकेगा.

ये भी पढ़ें- NCERT बुक विवाद: कौन लिखता है स्कूल की किताबें और कैसे तय होता है उनका कंटेंट? समझिए पूरा सिस्टम